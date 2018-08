Spanyol kamuingatlanokkal húzta le az áldozatait Kéró Juci

Önerő nélkül juthatnak ingatlanhoz spanyol tengerparti városokban – ehhez hasonló ígéretekkel szerzett pénzt több száz Spanyolországba költözni tervező magyartól B. Judit, akire a csalássorozat áldozatai csak Kéró Juciként hivatkoznak. A nő hitelközvetítésért kért el 500-1500 eurónyi összegeket az érintettektől, aztán eltűnt a pénzzel.

A Hvg.hu cikke alapján a nő olyan Facebook-csoportokban kereste az áldozatait, ahol magyar állampolgárok osztottak meg egymással információkat külföldre költözéssel és külföldi munkavállalással kapcsolatban. B. Judit konkrétan 25-30 éves futamidőre már havi 70- 120 ezer forintnak megfelelő havi törlesztőrészlettel futó hiteleket ígért, amik között elmondása alapján sok hitel finanszírozási lehetősége 100, de akár 113 százalékos volt (ez esetben a bank még ingatlan-átruházás miatt fizetendő illetéket is állta volna a nő elmondása alapján).

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan hány károsult van.

Még csak most kezdték megtalálni egymást itt az interneten. Közülük sokan már nem is Magyarországon, hanem külföldön élnek, például Angliában, Németországban

– mondta a lapnak egy érintett. A károsultak közül voltak, akik feljelentést tettek, és olyanok is, akik a spanyol pénzügyi felügyelethez fordultak, bár a lap nem tud hivatalos spanyolországi eljárásról.

A cikk alapján sokan nem is merik felvállalni, hogy a nő megkárosította őket, mert szégyellik a dolgot. Olyan károsult is volt, aki azt állítja, hogy neki B. Judit nemcsak lakásközvetítést ígért, hanem kölcsönkért tőle 3500 eurót egy közös cég indítására is. Sokan azért nem mernek semmit tenni, mert a nő jogi következményekkel fenyegeti őket, de olyanok is vannak, akik azt hiszik, hogy egy nemzetközi bűnszervezet hálójába kerültek, ezért még a károsultak Facebook-csoportjában sem merik névvel vállalni a velük történteket.

A rendőrség honlapján elérhető egy 2014-es közlemény, ami szerint Spanyolországból hazahoztak egy B. Judit nevű, akkor 47 éves nőt, aki azért tartóztattak le, mert spanyolországi anyaotthonok építésére csaltak ki pénzt. A Tatabányai Rendőrkapitányság az eljárást 2015 márciusában megszüntette, "mivel a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése".

Az ellene folytatott büntetőeljárásról, ahogy a vele szemben felmerült vádakról, a közösségi oldalon szerveződő csoportról a lap megkérdezte B. Juditot, aki részletesen reagált is ezekre, de aztán a nyilatkozatot visszavonta, és jogi következményekkel fenyegette meg a szerzőt. Ezt követően több olyan Facebook-oldalt is töröltek, ahol a nő a károsultakkal felvette a kapcsolatot.