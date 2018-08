75,8 millió forintos bírság a Magyar Telekomnak

A Magyar Telekom nem tartotta be a jogszabályi feltételeket új hírközlési hálózatának kiépítése során a Fejér megyei Ercsiben, szabálytalanul jutott versenyelőnyhöz, szolgáltatása ezért veszélyeztette az előfizetők érdekeit – vélte a hatóság Mint az MTI tudósításából kiderül, az NMHH kifejtette, hogy a vállalat késve és csak hatósági felszólítás után jelentette be a tavaly márciusban befejezett hálózatot, annak kiépítését nem fejezte be határidőre és folytatta az építési jogosultság lejárta után is.

Tudatos szabályszegés

Az NMHH súlyosbító körülményként értékelte, hogy a Magyar Telekom a hírközlési jogszabályok ismeretében járt el szabálytalanul. A közlemény szerint a fokozatosság és arányosság elvét követve az NMHH a szankciók mértékével is jelzi az összes piaci szereplőnek, hogy nem éri meg tudatosan eltérni a hírközlési szabályoktól. Az ismételt jogsértésre tekintettel az NMHH - az elektronikus hírközlésről szóló törvényben nevesített mérlegelési jogkörében eljárva - a szolgáltató vezető tisztségviselőjére további 3 millió forint bírságot szabott ki.

A cég alacsonyabb bírságot szeretne

A határozat ellen a szolgáltató a közléstől számított 15 napon belül fellebbezhet. A háttérről azt hallottuk, hogy a Magyar Telekomnak sok fejlesztése van, olykor hiba is csúszik a gépezetbe. Amennyire tudjuk a társaság arra törekszik azért, hogy a magasnak vélt bírság összegét csökkentse a hatóság.

Frissítés:

Pár perccel cikkünk megjelenése után a Magyar Telekom is kiadott egy közleményt. eszerint

A Magyar Telekom országszerte folyamatosan fejleszti hálózatát, ennek folyamán 2018 év végéig tervezetten 300 ezer új elérést fed le– természetes, hogy a folyamatos és nagy volumenű hálózatfejlesztéssel kapcsolatos építési tevékenységet folyamatos hatósági figyelem kíséri. A szolgáltató levonja a jelenlegi eljárásból származó következtetéseket, és az év további részében megvalósuló új elérések kiépítése során beépíti a gyakorlatába.

A határozatban foglalt bírság mértéke ellen a Magyar Telekom fellebbezést nyújt be"

- zárta közleményét a tőzsdén jegyzett cég.