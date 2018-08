Nem probléma a glifozát a reggeliben a Monsanto szerint

Egy amerikai környezetvédelmi csoport, az EWG kutatása szerint az Amerikában népszerű gabonapelyhek nagy részében található glifozátmaradvány – írja a Qubit.

A glifozát a világ legnépszerűbb gyomirtójának, a Monsanto által gyártott Roundupnak a fő hatóanyaga. A glifozátról évek óta élénk vita zajlik a nemrég a Bayer által felvásárolt vegyipari cég és a környezetvédők között. A Monsanto természetesen azt állítja, nincs tudományos bizonyíték a glifozát ártalmasságáról, az ellenoldal szerint viszont potenciálisan rákkeltő, a Greenpeace és más szervezetek folyamatosan kampányolnak a betiltásáért. Már mindkét nézet alátámasztására született egy sereg tanulmány, különböző szervezetek más-más oldalra álltak be a kérdésben. Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) például ártalmatlannak nyilvánította a glifozátot, míg a WHO rákkutatási részlegének publikációiban potenciálisan karcinogén anyagként szerepel. Az EU tavaly ősszel engedélyezte újabb 5 évre a használatát.

A glifozát és a Monsanto legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a San Franciscó-i bíróság 289 millió dolláros kártérítésre ítélte a céget abban a perben, amit a gyomirtó egyik állítólagos áldozata, egy volt kertész indított. A férfi úgy gondolja, azért lett rákos, mert 2012 óta glifozátot tartalmazó Ranger Pro szerrel permetezte az általa gondozott iskolák kertjeit. Első fokon nyert is annak ellenére, hogy az EPA szerint ugyebár nem ártalmas a szer. A Monsanto fellebbezett.

Az Environmental Working Group (EWG) 45 hagyományos és 16 biogazdálkodásból származó gabonapelyhet vizsgált, az előbbiek közül 43 mintában mutattak ki glifozátot, de a biogazdaságok által előállított termékek közül is ötben megtalálták a vegyszer nyomait. Az organikus termékek valószínűleg azért lettek glifozátszennyezettek, mert az anyagot a szél is viszi, a környező földekről így átjuthat a biogazdaságokba is.

Az egyik érintett gyártó, a Quaker közleményben reagált a tanulmány adataira, azt írták, a gabonapehelyhez nem adnak glifozátot. A Monsanto is megszólalt az ügyben: a cég ismét hangsúlyozta, hogy a Roundup használata teljesen biztonságos, az EPA által megállapított egészségügyi határértékek igencsak szigorúak, ezeknek pedig minden vizsgált termék megfelel.