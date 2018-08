Jobban értem Magyarországot, mint a magyarok

Üdvözlünk „Alsó-Bedepusztán” – jön elénk nagy mosollyal Elroy Thümmler, aki egy évvel ezelőtt úgy vonult be a magyar köztudatba, mint a holland, aki megvett egy egész nógrádi falut. Megnéztük, mire jutott egy év alatt. Ő maga északon, „a jobb részen, Felső-Bedepusztán” lakik. Nagyjából öt perc gyaloglásra. A Kisbárkányhoz tartozó faluban összesen két tucat ház van, fénykorában ötvenen lakták.

A HVG írta meg elsőként az 51 éves holland történetét, ami a nyolcvanas évekig nyúlik vissza. Az amszterdami képregény-boltos 1987-ben járt először Magyarországon, és már akkor beleszeretett Budapestbe. Többször visszajárt, később már az országban is utazgatott, felfedezte a fürdőket, a borvidékeket, majd 2003-ban egy Kecskemét közeli erdőben vett egy áram és víz nélküli házat. Az igazi vadromantika tetszett neki, az már kevésbé, hogy, mindig feltörve találta a házát, amikor visszajött, pedig a törülközőkön kívül nem sok mindent lehetett elvinni. Egy idő után pedig áramra és vízre is vágyni kezdett.

Salgótarjáni barátai noszogatták, hogy menjen el Bedepusztára, mert bele fog szeretni a környékbe. Így is lett. „Szerintem van olyan szép, mint Toscana.” Néhány millió forintból megvette az első házát, gyönyörűen felújította és elképzelte, ahogy otthoni barátai sorra megveszik a faluban a házakat és együtt pihenik ki a holland élet fáradalmait a bedepusztai lankákon.

Elsőre nehéz megérteni, mit esznek a hollandok a magyar vidéken, de Elroy tudja, hogy sok magyar Amszterdamba vágyik, de Amszterdamban szerinte már nem lehet élni. Zsúfolt és zajos minden, a fele Magyarország területén élő 17 millió hollandot már csak precíz szervezéssel és logisztikával lehet kezelni, amitől az egész ország személytelenné vált, az ember nem több egy nehézségnél, akit jól szervezetten el kell juttatni a munkahelyére, majd haza. Országon belül sem tudnak sehova utazni, ahol ne lenne minden négyzetméter beépítve.

„A természethez egyszerűen már nem férünk hozzá. Sokszor bolondnak néznek minket a magyarok, hogy el akarunk jönni Hollandiából, ráadásul pont Magyarországra. Nyilván ők még oda vágyakoznak, ahonnan mi már el. Ők a fejlettséget, a mindig csodált nyugatot látják, mi meg azt, hogy ekkora kertjeink soha nem lehetnének otthon, ilyen szabadság számunkra Hollandiában elképzelhetetlen. Nézd, mindjárt látszani fog a Mátra, ha elmennek a felhők.”

Saját háza több mint 100 éves, amit lehetett, meghagyott belőle, kerítés ugyan van, de kapuja tárva-nyitva a természet felé. Kinti papucsának felét éjszaka megint elvitte a róka. Elroy felesége és két fia is beleszeretett a magyar tájba, de a család egyelőre nem adja fel az amszterdami bázist, marad az ingázás, az év felét töltik általában itt. A családfő a képregényboltot már korábban feladta, most egy turisztikai ügynöksége van, főleg fesztiválokra utaztatnak, az egyik legfontosabb partnerük a Sziget.

Elroy a faluba az elejétől kezdve többet látott bele, mint egy szimpla nyári pihenőhely, ahova néhány hétre kiruccan Amszterdamból, mert ugyan hosszú az út, de olcsó az élet és végtelen csönd van. Az elején még úgy képzelte, a barátait rábeszéli, vegyék meg együtt az egész falut, de egy kivételével nem kaptak a lehetőségen.

A nappaliból a semmibe látni

Elroy gyerekkori barátjának is lelkendezve mesélt a magyar csodahelyről. Martijn de Vries feleségével, Nanda Duinnal eljött Bedepusztára és rögtön azt mondta, hívja, ha lesz eladó ház. Pár év múlva csöngött a telefon és Martijn meg is vette az Elroy-jal szomszédos lepukkant házat. „A többiek nem voltak ilyen vállalkozó kedvűek, most már bánják.”

Martijn fotós, a felesége tai-chi oktató, Amszterdamban élnek. 2009 óta van házuk Bedepusztán és az évből három-négy-öt hónapot is itt töltenek, szakaszokban. Eleinte csak nyaranta jöttek, de egyre több időt akartak itt tölteni, most ingáznak, néhány hónap otthoni munkával tulajdonképpen megvásárolják az itt töltött idejüket. Mostanra döntötték el, hogy hamarosan végleg átteszik a központjukat Bedepusztára. Nandának saját tai-chi iskolája van Hollandiában, az Amszterdam közeli Utrechtben, de a tervek szerint 2020-ra kiszáll belőle és inkább Magyarországon oktat majd. Idén ősszel holland kollégák jönnek hozzá továbbképzésre, de lassan ismerkedik a magyar lehetőségekkel is. Egy biztos, a környezet ideális a természetközeli tai-chi gyakorlásához.

Martijn szabadúszó fotós, főleg portrékat készít, de vannak céges megbízásai is, a munkáját bárhonnan végezheti. „A tervem az, hogy Bedepuszta lesz az én hatalmas szabadtéri műtermem.” Házuk a falu végén van, a nappaliból a semmibe látni. „Ez megfizethetetlen.”