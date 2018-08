Csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény

Székely László ombudsman szerint diszkriminatív a diákhitellel kapcsolatos kedvezményeket tartalmazó kormányrendelet – írja a Népszava.

Több panasz alapján indított eljárást az alapvető jogok biztosa. A benyújtók azt sérelmezték, hogy a második, illetve a harmadik gyermek megszületésénél a szülő szüneteltetheti, sőt akár mentesülhet is a visszafizetés alól, a kedvezmény ugyanakkor csak az anyákra terjed ki. Az apák akkor élhetnek csak a kedvezménnyel, ha az anyának nem volt hasonló tartozása, vagy már visszafizette azt. A megkülönböztetés az örökbefogadó szülőkre is igaz: ott is csak az anyára vonatkozik, annak ellenére, hogy egyedülálló férfi is fogadhat örökbe.

Az ombudsman kért is tájékoztatást az Emmitől, ahonnan azt válaszolták, valóban csak a nőkre érvényesek a fenti kedvezmények, de szerintük a vér szerinti szülőség igazolása a nőknél egyértelmű, és a jogalkotó célja pedig kifejezetten a nők támogatása volt.

Az ombudsman jelentésében leírja, az alaptörvény külön hangsúlyozza a nemek közti egyenlőséget. „Tekintettel arra, hogy a gyermeket közösen nevelő szülőkről beszélünk, akik jövedelme és esetleges tartozásai közösen alkotják a család összköltségvetését, a hallgatói hiteltartozással rendelkező édesanyák összehasonlítható helyzetben vannak a hallgatói hiteltartozással rendelkező édesapákkal.” Tartozásuk tehát közös teher, a kedvezmény közös enyhítés nekik. Székely László hasonló véleménnyel van az örökbefogadó szülőkkel kapcsolatos passzusról, ezért arra kéri az Emmit vezető minisztert, hogy fontolja meg az érintett kormányrendelet módosítását.