Egyre több fiatal szülő képzi át magát programozóvá

Az akár 400 ezer forintos kezdő fizetés, a rugalmas munkaidő és az IT-szektor munkaerőhiánya miatt egyre több kismama, illetve kisgyerekes anyuka és apuka képzi át magát programozóvá.

A Progmatic programozóiskola adatai szerint egyre több a nő a képzéseiken, de még így is csak 10-25 százalék közötti az arányuk. Az IT-nagyvállalatok felől egyre nagyobb a nyomás, hogy minél több nő legyen ebben a férfiasnak mondott szakmában.

A cégek nem csak ezt erőltetik, hanem a rugalmas munkavégzést is, hogy munkaerőhiányukat így enyhítsék. Ennek meg is van az eredménye, a fiatal szülőket vonzza az otthoni munkavégzés és a nem ritkán 400 ezer forintos kezdő fizetés. A Progmaticnál eddig minden kisgyermekes szülő végig is tudta csinálni a képzést, sőt, rögtön munkát is kapott utána.

Az Informatikai Vállalkozók Országos Szövetségének (IVSZ) friss kutatása alátámasztja az iskola meglátásait. A júliusban közétett felmérés 136 cég válaszai alapján készült.

A legérdekesebb tanulságok: