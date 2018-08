Nem nyomoznak a 9 ember halálát okozó lisztéria fertőzés ügyében

Egyelőre nem folyik nyomozás a Greenyard Hungary Kft. bajai üzemében csomagolt fagyasztott zöldségek ügyében, pedig a bennük kimutatott Listeria monocytogenes baktérium miatt idén június közepéig 47-en betegedtek meg és kilencen haltak meg Ausztriában, Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban, írja a 24.hu.

Az Európai Unió Élelmiszer-biztonsági Hivatala azt állapította meg, hogy a megbetegedéseket a magyar cég által csomagolt fagyasztott zöldség okozta. A lisztériafertőzés forrása ráadásul több éven át fennállt: 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban előállított termékekben a baktérium ugyanazon törzsét azonosították, ami azt jelzi, hogy a feldolgozóüzem fertőtlenítése nem sikerült tökéletesen. A cég júliusban mintegy 29,1 ezer tonna 2016 augusztusa és 2018 júniusa között gyártott, Magyarországon értékesített gyorsfagyasztott zöldséget és zöldségkeveréket hívott vissza a forgalomból.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megtiltotta az érintett termékek forgalomba hozatalát, és ami már kiment, annak visszahívására kötelezte a céget, amely maga függesztette fel a termelést. A nagyobb áruházláncok ezután sorra jelentették be, hogy a termékeket levették a polcokról.

Az üzemet azonban nem zárták be, a cég éppen a termelés újraindítását készíti elő , ezért próbagyártást indított. A hatóság és a vállalkozás is rendszeresen ellenőrzi mintavétellel a gépsor meghatározott pontjait, valamint a készterméket, ami egyelőre nem kerül forgalomba.

Pedig az élelmiszerlánc-törvény szerint akár ötmilliárd forint is lehet a büntetés az élelmiszerbiztonsági szabályok durva megsértéséért, az egészségre ártalmas közfogyasztási cikkek készítői és forgalmazói akár több év börtönt is kaphatnak a büntető törvénykönyv alapján. Importnál az első magyarországi forgalomba hozó, azaz a Greenyard felel az élelmiszer-biztonságáért, ezért a 24.hu szerint bírság néz ki a Greenyardnak, de még nem zárult le az eljárás.

A lisztériafertőzés ügyében azért nem nyomoz a rendőrség, mert eddig nem érkezett feljelentés, válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság a 24.hu kérdésére.

A Nébih korábban azt közölte, hogy nem hibázott a termékek gyártója. A Listeria monocytogenes baktérium jelenléte ugyanis önmagában nem jelent problémát egy hűtőipari üzemben, ahol közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszert nem gyártanak.

Ez a baktérium ugyanis jelen van a talajban, megtalálható a zöldségeken is, de mosással könnyen eltávolítható, főzéskor pedig két perces, 75 Celsius fokon történő hőkezelés végez a baktériumma l. A baktérium viszont jól tűri a hideget , képes a hűtőben is szaporodni. A fagyasztott árut, például a kukoricát is, célszerű hőkezelni, nyersen beleenni ugyanis fertőzésveszélyes.

„Ennek a baktériumnak a problematikája eddig kiesett a figyelem fókuszából” – magyaráztaa lapnak az egyik korábbi országos főállatorvos. Mivel eddig nem volt ismert tömeges járvány, ezért részletes előírások sem voltak a lisztéria vizsgálatára.