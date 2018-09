Nem zárta le Kanadával Trump a kereskedelmi háborút

Pénteken járt le a Trump által adott határidő az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó gazdaságát összefűző Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újratárgyalására. Mexikóval az Egyesült Államoknak sikerült hétfőn megállapodnia, Trump azt hangsúlyozza, hogy ez a korábbiaknál előnyösebb lesz az USA számára. A kétoldalú mexikói-amerikai egyezmény akkor is érvénybe lép, ha Kanadával nem sikerül megállapodni, de főleg a mexikóiak erősen hangsúlyozták, hogy Kanadára is nagyon számítanak. A Szabadkereskedelmi Egyezményből való kilépéssel fenyegetőzés és a Kanadával vívott kereskedelmi háború a NAFTA-t története legnagyobb válságába sodorta – Trump annyira a szimbolikus politikája középpontjába helyezte a szerinte az amerikai érdekeknek nem megfelelő eddigi együttműködést, hogy valószínűleg a NAFTA nevet is le kel majd cserélni, akkor is, ha valójában tartalmilag nem lesznek akkora változások.

Mexikóváros beleegyezett, hogy bizonyos mennyiség fölött Washington 25 százalékos vámot vessen ki a mexikói gyártmányú személyszállító járművekre és alkatrészekre. Amerikai iparági források szerint a Trump-kormányzat az évi 2,4 millió darab gépjármű feletti többletre vetné ki a 25 százalékos vámot.

Donald Trump már értesítette az amerikai kongresszust, hogy szándékában áll aláírni a Mexikóval hétfőn létrejött kétoldalú megállapodást, Kanadának azonban négy nap tárgyalás után pénteken sem sikerült megegyezésre jutni Washingtonnal. A kétoldalú egyezmény szövegét októberre dolgozzák ki.

Ottawa és Washington között az egyik vitás pont az, hogy az amerikai kormányzat nagyobb hozzáférést követel Kanada zárt tejpiacához, míg a kanadaiak azt akarják, hogy Washington szándékaival ellentétben maradjon a hatályos rendszer a kereskedelmi viták rendezésére.

Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter a hét elején megszakította európai útját, hogy Washingtonba utazzon a NAFTA újratárgyalásának ügyében. Beszámolók szerint a tárgyalások menete bizakodásra adott okot Ottawának, egészen addig, amíg nyilvánosságra nem került Trump álláspontja egy, a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújából. Ebben az amerikai elnök ugyanis leszögezte, hogy bármilyen egyezmény Kanadával csakis Washington feltételei alapján jöhet létre. Emellett egy észak-karolinai beszédében Trump ismét kijelentette, hogy szerinte Kanada évek óta kihasználja az Egyesült Államokat.

Egyelőre nem látszik, hogy mi lesz a végső sorsa a háromoldalú szabadkereskedelmi egyezménynek, amely több mint évi ezermilliárd dollár értékű kereskedelmet érint. Amerikai lapértesülések szerint Trump utalt arra, hogy Kanada esetleg később csatlakozhat a Mexikóval kötendő kétoldalú egyezményhez – írja az MTI.