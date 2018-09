Kartellezett a GE, de nem kap bírságot

Kartellezett egy kórházi beszerzésre kiírt pályázaton a GE Hungary Kft. és a Silver Wood - IT Kft., de mivel együttműködtek a Gazdasági Versenyhivatallal, ezért az egyik cég nem kap büntetést, a másiknak pedig csak egészen elenyésző bírságot kell fizetnie - erről adott ki közleményt a GVH.

A hatóság szerint a két cég, amely a magyar egészségügy legnagyobb eszközbeszállítói közé tartoznak, még 2015 májusában állapodtak meg arról, hogy ki nyerje a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak radiológiai IT termékeinek beszerzésére kiírt pályázaton, és ehhez egyeztették, hogy melyik cég milyen árat ajánl a közbeszerzésében. A GE és a Silver Wood nem is tagadta, hogy összejátszott, és bizonyítékokat is átadtak a GVH-nak.

Ezt pedig a hatóság annyira értékelte, hogy az együttműködésért cserébe 30 százalékkal csökkentette a Silver Wood-ra kiszabott büntetést, amit még 5 százalékos csökkenéssel fejelt meg, miután a cég kidolgozott egy programot arra, hogy hogyan nem fog kartellezni a jövőben. A GE-vel szemben pedig teljesen mellőzte a hivatal a büntetés kiszabását, míg a Silver Wood végül 2,6 millió forint bírságot kell, hogy fizessen. A GVH összesen 10 millió forinttal csökkentette a két cég büntetését.

A két beszállító egy másik, egészségüggyel kapcsolatos GVH vizsgálatban is érintett volt, 2016-ban egy 9 milliárdos uniós pályázattal kapcsolatban nyomozott a hivatal, amelyben az egészségügyi intézmények alacsonyabb energia-felhasználású CT, MRI, röntgen berendezések beszerzésére, cseréjére pályázhattak. Ebben a vizsgálatban a két cég mellett még egy tucat másik nagy beszállító is érintett volt.