Tízszeres áron hirdetnek az állami cégek a kormányközeli médiában

Az már elég köztudott, hogy a kormányközeli média nagyrészt az állami intézmények és állami cégek reklámköltéseiből él, anélkül a legtöbb, az elmúlt évben alakult vagy kormányközelbe került lapnak, portálnak, rádiónak esélye sem lenne a túlélésre. A G7.hu most viszont megnézte, hogy pontosan hogyan és mennyit költenek reklámokra a legnagyobb állami adományozó cégek, és hogyan tér el a reklámköltési gyakorlatuk a magáncégekétől. A válasz röviden az, hogy sokat és nagyon.

Az olyan állami cégek, mint az MVM vagy a Szerencsejáték Zrt. több mint tízszer annyit költenek reklámokra, mint ami piaci alapon indokolt lenne.

Ezt a G7 újságírója úgy állapította meg, hogy összehasonlította a 25 legnagyobb állami és magánhirdető listaáras és a cégbeszámolók szerint elérhető reklámköltéseit. A magáncégek listaáras költései tavaly 634 milliárd forintot tettek ki, a cégbeszámolóik szerint viszont valójában csak 72 milliárd forintot költöttek erre. Ez azt jelenti, hogy a magáncégek a listaárak majdnem 90 százalékát lealkudták.

Az állami cégeknek viszont ez vagy nem sikerült, vagy nem is próbálkoztak ezzel igazán és csak szórták a pénzt a médiába: a G7 becslése szerint 45 milliárd forintos listaáras hirdetésért ténylegesen kifizettek 51 milliárd forintot. Az, hogy a tényleges költés még nagyobb is, mint a listaár, adódhat a becslés pontatlanságából vagy az eltérő könyvelési gyakorlatokból. De ez alapján is látszik, hogy az állami cégek meglehetősen felelőtlenül költik a pénzüket, mert még csak meg se próbálják kijárni a reklámpiacon szokásos kedvezményeket és lealkudni a reklámok árát.

Arról nem is beszélve, hogy az olyan állami cégek, mint az MVM vagy a Magyar Fejlesztési Bank akkor sem teljesítene rosszabbul a G7 cikke szerint, ha egyáltalán nem költene reklámokra, mert nem a lakossággal állnak közvetlen kapcsolatban.