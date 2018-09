4,5 milliárdból újítják fel a turai kastélyt Tiborcz Istvánék

Az 1886-ban az Ybl Miklós nevével fémjelzett építésziroda tervei alapján épült, az elmúlt évtizedekben teljesen leromlott, életveszélyessé vált turai Schossberger-kastély közel 4,5 milliárd forintból újul meg 2019 első negyedévére a BDPST Zrt. beruházásában.

Erről küldött közleményt Tiborcz István ingatlanos cége kedd délelőtt. A közlemény szerint a felújítás már elérte a 65 százalékos készültséget, Tóth Judit, a BDPST Zrt. vezérigazgatója szerint pedig „a most zárult két munkafázis eredményeként az épület az idei őszt és telet már beázásbiztosan várja, így a restaurátorok és a belsőépítész szakemberek nekiállhatnak a belső terek helyreállításának”.

„A BDPST Zrt. működésének alapfilozófiája a régi épületek megmentése, de hogy ez ne csak egy néhány évre szóló ráncfelvarrás legyen, modern funkcióval is megtöltjük azokat. A turai Schossberger-kastély rekreációs funkciókkal gazdagodik, egy 19 vendégszobával rendelkező rendezvényközpontként üzemel majd, ahol akár esküvők és kulturális programok is szervezhetőek” – olvasható a közleményben.

Hogy honnan van a 4,5 milliárdos forrás a felújításra, arról sajnos nem szól a másfél oldalas közlemény, de megkérdeztük, ha kapunk választ, megírjuk.

A turai kastély megvásárlása és felújítása Tiborcz István első nagy ingatlanos projektje volt, de egy ideig nem is lehetett pontosan tudni, hogyan is kötődik ehhez a miniszterelnök veje. Azt lehetett csak tudni, hogy a BDPST nevű cég nevében az a Hamar Endre járt el ügyvédként a kastély megvásárlásánál, aki korábban a Tiborcz-féle Eliosban is tulajdonos volt, (és akinek a neve az Elios körüli EU-s vizsgálatokban is feltűnt), és hogy a BDPST bejegyzési illetékét Tiborcz István fizette ki.

Aztán Tiborcz egy baráti sajtónak adott interjúban bejelentette, hogy bizony a nagyon „menő" nevű ingatlanos cégben ő az egyik tulajdonos, amit bárki kideríthetett volna, ha belenéz a részvénykönyvbe. Mi bele is néztünk, hogy kiderüljön, kinek van még érdekeltsége a cégben, a BDPST vezetői viszont nem engedték meg, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk. Mások viszont megtették ezt helyettünk, így mindenki megtudhatta, hogy Hamar Endre a rejtélyes részvényes.

A BDPST-ről akkor lehetett legutóbb hallani, amikor a cég bejelentette, hogy betársult Mészáros Lőrinc ingatlanos cégébe, az Appeninn Nyrt.-be. Mindez azért volt érdekes, mert ez volt az első alkalom, hogy Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor családja hivatalosan közös bizniszbe kezdett.