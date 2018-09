Nem éget több eladatlan ruhát a Burberry

A brit luxusmárka bejelentette, hogy azonnali hatállyal felhagy az eladatlan ruhák megsemmisítésével- írta a BBC. Júliusban egy bevételi jelentésből kiderült, hogy

a cég 28,6 millió font (kb. 10,4 milliárd forint) értékben semmisített meg ruhákat, tartozékokat és parfümöket 2017-ben,

ami hallatára felháborodtak a környezetvédők. A Burberry ekkor azt nyilatkozta, hogy a Coty nevezetű amerikai céggel kötött szerződésük miatt 10 millió font (kb. 3,6 milliárd forint) értékben kellett parfüm termékeket megsemmisítenie.

A Burberry-hez hasonló divatmárkák azért semmisítik meg a felesleges árut, hogy azt nehogy ellopják vagy eladják mások olcsón. A cég azt mondta, hogy már korábban is volt, hogy újrahasznosította, javította vagy eladományozta az eladatlan termékeket, de tovább növelné ezeket az erőfeszítéseket.

A Greenpeace a BBC kérdésére nagyon fontosnak nevezte a vállalat döntését, és az egész divatipart arra sürgette, hogy lassítsák le a termelésüket és gondolják újra az üzleti modelljüket, hogy ne halmozódjon fel több milliárd el nem adott ruhadarab a cégeknél.

A cég azt is bejelentette, hogy nem igazi bundából fogja gyártani a termékeit, sőt beszünteti a jelenleg is eredeti prémből készített termékek gyártását is. A Burberry jelenleg nyúl-, róka-, nyérc- és nyestkutyabundát használ a kollekcióiban de a jövőben ezt felfüggeszti, a Peta és hasonló állatvédő szervezetek nagy örömére