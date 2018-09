Csaló vásárlók az apróhirdetési oldalakon

Egy éve írtunk róla, de a jelenség továbbra is él: apróhirdetési oldalakon csalók jelentkeznek a hirdetésekre, akik általában angol nyelvű üzeneteket vagy e-maileket írnak, külföldre szeretnék kérni az árut és sokszor nem alkudoznak. A csavar a fizetés környékén jön.

Egyik olvasónkkal történt az alábbi eset:

Meghirdettem biciklimet az egyik nagy magyar online piacon, majd pár óra múlva egy kedves finn úriember érdeklődött. Elsőre csak pár apróság tűnt fel, például ki vesz Finnországból bármit is használtan Magyarországról, vagy éppen miért akarja alkudozás nélkül bármilyen pontosabb adat nélkül megvenni. Ahogy ezen túllendültem, írt, hogy nagyon sürgősen kéne neki az áru, szóval adjak egy Paypal (később fontos lesz) címet, ahova utalhat. Reggel meg is érkezett az összeg, csak hogy a várt 300 euró helyett 475 euró. Azzal magyarázta, hogy bár előtte szó sem volt róla, de a 20 euró valamilyen kezelési költség, a 250 euró meg a szállításra van, és majd én utaljam el. Na, ennél a pontnál elég gyanús lett az ügy, majd láttam, hogy hiába írja, hogy levették az összeget a számlájáról és elméletileg rajta van az enyémen, még valamit csinálni kell, hogy végleges legyen a tranzakció. Na, ekkor jött a csavar. A kedves úriember azt mondta, hogy a Western Unionon keresztül küldjek egy adott címre pénz, és akkor majd hozzáférek az összeghez. Na, gondoltam meg is vagyunk: erre ment ki a játék. Gondoltam megkérdezem, hogy mégis hogy utaljak, amikor egy olyan országnevet adott meg, ahova nem is lehet a Westernnel utalni? Ekkor küldött egy teljesen más címet, majd mikor megkérdeztem, hogy akkor a 20 eurót kell-e küldenem, jött a válasz, hogy nem, 250 eurót természetesen, mert azért küldött többet. Ekkor felhívtam a Western Uniont, hogy mi a helyzet, majd a hölgy tájékoztatott, hogy a Paypallal nem állnak kapcsolatban, illetve hogy ekkora összeget soha nem számítanak fel ilyen kevés pénzért. Emberünknek nemes egyszerűséggel megírtam, hogy nincs 250 euróm. Erre teljesen ledöbbent és elkezdett alkudozni, hogy mennyim lenne, ő majd utalja a többit. Ennél a pontnál nem bírtam tovább és nem válaszoltam. Az eset után pár órával pedig jött a megsemmisítő email: az FBI (igen az az FBI) Paypal osztálya 24 órás ultimátumot adott a kifizetésre vagy felfüggesztik az accountomat.