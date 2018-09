Abból kellene diplomáznia a magyar YouTube sztárnak, amit ő oktat

Fellebbezési szakaszban lévő ügye miatt anonim riportban számol be a Qubit egy ismert magyar fotóművész kálváriájáról, aminek lényege, hogy kormányhatározattal tiltották el attól, hogy videofelvétel-készítés, vagy fényképészet jogcímen folytasson tevékenységet.

A cikkből annyit lehet tudni, hogy bel- és külföldön számtalanszor díjazott, egyetemen is oktató fotográfusról van szó, aki diplomával, nyelvvizsgával, és igazolványokkal igazolta azokat a tevékenységeket, amiket az egyéni vállalkozás elindításakor csak nyilatkoznia kellett. Ezekkel az iratokkal ment be a kormányhivatalba, amikor felszólítást kapott, hogy ezeket a tevékenységeket igazolja, nála viszont csak a segítőkész hivatalnokok voltak tanácstalanabbak.

Nem elég az újságírói mesterdiploma egy YouTube-videó elkészítéséhez

Arra jutottak, hogy hibázott, amikor az általa kiválasztott kategóriáknál felvette az úgynevezett TEÁOR-számokat, mert nem nézett utána, hogy melyikhez milyen képesítés tartozik, mert úgy gondolta, hogy a videofelvétel készítésre, és a fotózásra elég a külföldön megvédett újságírói mesterdiplomája.

A valóság ezzel szemben az, hogy nem elég, így a Budapest Főváros Kormányhivatala augusztus közepén leteremtő hangvételű határozatban tiltotta meg, hogy a férfi további YouTube videókat készítsen. Az indoklás szerint bár az oktatási jogosultságát, azaz az egyetemi kurzusairól kiállított számlákon szereplő jogcímeket rendben találták, a fotóművész szakdiplomáját nem fogadták el érvényesnek.

Fotóból államvizsgáztam, de nem fotó, hanem rajz és vizuális nevelés szakon, így a fotógráfia nincs külön ráírva az egyetemi diplomámra, ezért elvittem az összes vizsgajegyzőkönyvet, az azóta keletkezett egyetemi és OKJ-s oktatói megbízási szerződéseimet, az életrajzomat és a kiállítási katalógusaimból is párat.

Az ügyintéző, majd a hivatal vezetőjét azonban nem lehetett kizökkenteni, és tartották magukat ahhoz, hogy a vizuális kultúra, és a fotográfia két külön dolog.

“Hozzon bármit, mondjuk szakmunkás vizsgát”

Ez azért is lenne érdekes, mert egy olyan szakképzés végén kellene levizsgáznia, aminek a főtárgyát ő maga tanította. A hivatalban lefolyt bizarr beszélgetés a művész szerint így nézett ki:

- Hogy tudok fellebbezni? - Nem írja alá a jegyzőkönyvet, nem törli a tevékenységet és fellebbez. De mivel egyelőre nincsen fotós papírja, amit mi elismernénk, úgyis elutasítjuk. Akkor nemcsak a fotós számlaírástól tiltjuk el hivatalosan, hanem a tevékenységtől hatóságilag. - Magyarul, ha elutasítják a fellebbezésem, többé nem fotózhatok, nem állíthatok ki számlát, nem fogadhatok el pénzt a munkámért? - Így van, Ön onnantól hivatalosan és nyilvánosan többé nem fotózhat. - Ha törlöm a fotós tevékenységet most, de később fel szeretném mégis venni, egyéni elbírálást kérhetek? - Nem, nincs egyéni elbírálásra módja. Felsőbb szinten sincs. Állítsa ki az egyéb alkotóművészeti számlát, ahhoz nem kell semmilyen végzettség. - De elvégeztem az egyetemet, 25 éve vagyok elismert fotós, külföldön is gyakori kiállító, az ország egyik legjobb egyetemén tanítom a tárgyat és hoztam számtalan pecsétes hivatalos igazolást is erről. - Az minket nem érdekel. Ez a törvény. Csináljon Bt-t, vagy Kft-t, azt nem nézzük.

Az amúgy is abszurd történet történet itt nem ér véget.

- Amúgy még nem végeztünk, nyilatkoznia kell. - Miről? - Hogy nem végez tűzvédelmi oktatással kapcsolatos oktatásszervezést. Nem végez vasútszakmai továbbképzést. Nem végez foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységet”

Oldja meg okosba, csak vasútbiztonsági szakmai képzést ne tartson!

A Qubitnek más fotós és videós egyéni vállalkozó is beszámolt hasonló humoros nyilatkozattételtől. Más is kiemelte, hogy a vasútbiztonsági szakmai képzés volt a legfontosabb, mivel nincs külön TEÁOR-száma egy jogalkotási hiba miatt, és az egyéni vállalkozásban is végezhető oktatási szócikkekből kimaradt, pedig abban még a természetgyógyászati tevékenységek is részletesen fel vannak sorolva.

A videós szerint meg lehet oldani máshogy is, mert a TEÁOR 5912-es »film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel«, illetve az 5911-es »film-, videó-, televízióműsor-gyártás« nincs képesítéshez kötve, ha pedig szponzorációról van szó, ami a Youtube-on bevett dolog, akkor valamilyen marketinghez kapcsolódó, nem végzettséghez kötött tevékenységről kiadott számlával is legálisan igazolható.