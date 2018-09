Vizsgálatot indít az OLAF az új csornai napelemgyár ügyében

Az EcoSolifer nevű cég csornai beruházásaként megépülő napelemgyárának elvileg már három éve működnie kéne, de a termelés még mindig nem indult el. A beruházás komoly uniós támogatást is kapott, a Hvg.hu birtokába került dokumentumok alapján pedig ezért az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) augusztus végén úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

A beruházás bejelentésekor a cég azt kommunikálta, hogy 2015-ben indul majd a termelés, és a gyár 212 embert foglalkoztat majd. Ehhez képest jelenleg a gyár egy embert foglalkoztat, ugyanis a kész üzemcsarnokra egy biztonsági őr vigyáz, illetve helyiek elmondása alapján a gyár területén a nyáron valaki lekaszálta a füvet. A Kisalföldben augusztus végén jelent meg kommentár nélkül a cég közleménye, miszerint jövő év elején elkezdődhet a termelés, és ehhez csak át kell szállítani a gyárba a gyártósort, ami egy közeli raktárban van.

Bár a cég holnapján még mindig 2015-ös tervezett indulás szerepel, a vállalat már többször is új időpontokat jelölt meg a gyártás beindítására: mikor 2016 novemberében a HVG a beruházók közötti tulajdonosi vitáról számolt be, a cég közölte, hogy 2017 első felében indul a gyártás.

A részben svájci érdekeltségű üzem 1,9 milliárd forint uniós támogatást kapott, és a modulgyártó leánycég az állami Eximbanktól további 22,4 millió euró, valamint 363 millió forint hitelt vehetett fel, tehát a magyar költségvetést is érinti ilyen módon a projekt. A támogatás és a hitel összege a mai árfolyamon már a 10 milliárd forintos értéket közelíti, helyben 7,5 milliárd forint sorsáról találgatnak.

Magyar Zoltán, a Jobbik politikusa a legfőbb ügyésznek kérdéseket tett fel a beruházással kapcsolatban, amit Polt Péter az illetékes megyei ügyészségnek továbbított, a kérdéseket feljelentésként értékelve. A nyomozást azóta már lezárták. Arról azonban nem lehet tudni, hogy mi lett az Eximbank hitelével, mert azzal kapcsolatban a pénzintézet banktitokra hivatkozva nem nyilatkozik. A lap az érintett céget is megkereste a beruházással kapcsolatban: az EcoSolifer Kft. azt állítja, hogy nem tudnak az OLAF-vizsgálatáról, és azt is elmondták, hogy áll az, amit a közleményben állítanak a kezdéssel kapcsolatban, illetve még azt is elárulták, hogy kb. 80 új dolgozót akarnak felvenni a már meglévők mellé.

Az elmúlt hónapokban a lap birtokába jutott dokumentum alapján az OLAF azt mérlegelte, hogy indítsanak-e vizsgálatot az ügyben, és végül augusztus végén úgy határoztak, hogy lesz vizsgálat.