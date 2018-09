A Fed a kereskedelmi háború aggasztó következményeire bukkant

A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban felerősödött feszültségek miatt az Egyesült Államok számos régiójában visszaestek vagy elmaradtak amerikai befektetések - áll az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdán közzétett jelentésében, a "Bézs Könyv"-ben - ami azért is fontos, mivel megállapításait a Fed kamatdöntő bizottsága (FOMC) is figyelembe fogja venni szeptember 26-i ülésén.

Az amerikai gazdaság elmúlt csaknem másfél hónapját áttekintő jelentés szerint a pótlólagos vámok bevezetésének szerény hatása volt, az input árakat ugyanakkor emelte, elsősorban a feldolgozóiparban.

A Fed által 12 vizsgált körzet többsége aggasztónak és bizonytalannak értékelte a kereskedelmi kapcsolatok jövőjét. Erre vezethető vissza, hogy számos körzetben az amerikai befektetések visszaestek vagy elmaradtak.

A Fed szerint az elmúlt hetekben "mérsékelten" nőtt az amerikai gazdaság, a munkaerőpiacot szűkülő kínálat és a szakképzett munkaerő hiánya jellemezte a vizsgált időszakban.

A gazdasági stabilitás miatti aggodalom az ún. kereskedelmi háborúból fakad. Ezt Donald Trump indította el azzal, hogy az amerikai kereskedelmi deficit ellensúlyozására védővámokat vezetett be több stratégiai termékre. Az intézkedések elsősorban Kína ellen irányulnak (és nem is eredménytelenek), de Amerika az Európai Unióval és Törökországgal is vámháborúba keveredett (és a török pénzpiacokat a csőd szélére taszította).

