Több év börtön járhat a tiszaföldvári sertéshorror felelőseinek

A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint a tiszaföldvári sertéstelepen az állati hullák széthagyása a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős – írja a Hvg.hu.

Szeptember kilencedikén számoltunk be róla, hogy egy tiszaföldvári sertéstelepen több tucat disznó rothadó teteme bűzlött, a tetemekről a Facebookon terjedtek kemény fotók. Az elején nem volt teljesen egyértelmű, hogy a kép mikor készült, és bár a település polgármestere még mindig lebegteti, hogy azok valódiságában sem bízik, időközben a kép készítőjével is sikerült beszélnünk, további képeket és videókat is kaptunk, és azóta a megyei közgyűlésben is döntés született arról, hogy kivizsgáltatják a telepen található állapotokat. A sertéshorrorról itt írtunk részletesebben.

„A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, az bűncselekmény, börtönbüntetés is járhat érte” – mondta Deim Zoltán igazságügyi állatorvos szakértő. A sok esetben eljáró szakember a sajtóban megjelenő felvételek alapján azt gondoltja, hogy az ügyben valószínűleg nehéz lesz elkerülni a büntetőeljárást. Mivel a tetemek veszélyes hulladéknak minősülnek, a büntető törvénykönyv szerint még abban az is kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a hulladékgazdálkodási rend megsértése, ha arra gondatlatlanságból került sor.

Fotó: Olvasói fotó / Index

A szakértő szerint ugyanakkor a felelősség nehezebben megállapítható, mivel az elhullott sertéseket azon a telepen ásták el, ahol egy vállalkozó bértartásban hizlalta a disznókat. A tartásért elvileg az azt végző felel, ugyanakkor a helyzetet bonyolítja, hogy az eddig megismertek alapján a közel 170 sertés elhullását az okozhatta, hogy a nagy melegben egy augusztus hétvégén elromlott a szellőző berendezés. Az egyelőre viszont nem tiszta, hogy ez a hétvége volt-e az egyetlen alkalom, mikor a nagyszámú elhullás történt, és hogy csak ekkor ásták-e el a tetemeket, amivel a bűncselekményt elkövethették.

Az ügy kapcsán azt is felmerül, hogy az Államkincstár adatai alapján az anyacégnek kiutalt évi több százmillió forintnyi állatjóléti támogatást mire fordították.

