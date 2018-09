Ha azt mondjuk, hogy Bernhard Spalt, nem sokan kapják fel a fejüket Magyarországon. Ha úgy fogalmazunk, hogy hamarosan ő lesz az osztrák Csányi Sándor, az már talán izgalmasabb. Andreas Treichl, az osztrák központú, jövőre 200 éves Erste-csoport első embere ugyanis fokozatosan visszavonul, és immár a bécsi központ az utódját is megnevezte. Spalt előbb vezérigazgató-helyettes, majd 2020-tól első számú vezető lesz.

2012 – Magyarország

2011-ben az Erste Bank Hungary borzalmas évet zárt. 152 milliárd forint volt a bank vesztesége, amibe fokozatosan belebukott a bank helyi vezetése. Az Erste irányítását új seprű, Jelasity Radován Jelasity vette át, míg a központból 2012 áprilisában megérkezett Bernhard Spalt, a CRO.

A központ ugyanis egy chief risk officert, vagyis egy kockázat-kezelési vezetőt küldött, ami jól jelképezte, hogy mi is volt Budapesten a fő gond. A nagy hitelezési lázban az Erstéből is megfelelő kontroll nélkül áramlottak ki a projekt-finanszírozási hitelek és a lakossági devizahitelek.

Bernhard Spalt is set to succeed Andreas Treichl as CEO from January 2020 https://t.co/2iIMjmbdkX pic.twitter.com/Saa7MQPXZM — Erste Group (@ErsteGroup) 2018. szeptember 13.

Csendes, de félelmetes

Egykori kollégái visszaemlékezései szerint amikor Spalt megérkezett Budapestre, azt mindenki tudta, hogy nagyon fontos ember. Korábban az egész bankcsoportnak ő volt a kockázat-kezelési vezetője, így volt, aki egyfajta lefokozásnak ítélte meg a magyar posztját, más azt mondta, hogy mivel ő volt a legjobb ezen a területen, így mindig odaküldték, ahol a legnagyobb volt a baj.

Állandóan dolgozott, Magyarországot alig ismerte meg, vagy a Népfürdő utcában, az Erste –központban dolgozott, vagy az V. kerületi elegáns rezidenciáján aludt, amint egy kis szabadideje nyílt, rohant haza, Bécsbe. Munkatársai szerint a hangját nem nagyon emelte fel, de halkan is olyan tónusban tudott beszélni, hogyha valaki nem volt eléggé felkészült, azt elég félelmetesnek találta.

Ő ugyanis nagyon felkészült volt, a bank minden szegletét ismerte (a jogi diploma megszerzése után 27 évet húzott le az Ersténél), nagyon gyorsan számolt, minden ügyben azonnal felvette a fonalat és igyekezett takarítani, rendet rakni.

Feladata akadt bőven

Márpedig probléma akadt bőven, kint is, bent is. A legkeményebb időszakban volt itt Magyarországon. Olyankor, amikor egy bankárnak nem lett volna könnyű megszeretni a magyar piacot. Zajlott a devizahitelek konverziója, visszamenőleg is tisztességtelennek állapították meg a hitelek árfolyam különbözetének elszámolását, a kötelező forintosítás során el kellett számolni a devizahitelesekkel. Bevezették az ingyenes készpénzfelvételt is. Ezen projektek banki koordinációját is ő végezte, felügyelte, irányította. Ráadásul a magasra emelt banki különadó is nagyon sújtotta a kiugró mérlegfőösszeggel rendelkező bankot.

Amikor pedig már azt hitte, hogy belül rendet vágott, belső kellemetlenségei is születtek. Elsősorban egy túl nagy nyilvánosságot nem kapó ügyben, amikor az Erste befektetési leányvállalata nagyon bevásárolt Pannergy-részvényekből (majdnem egymillió részvénye lett a társaságban, de a részvények folyamatosan zuhantak). A hatalmas veszteséget hozó ügy beárnyékolta 2012 karácsonyát, nagy csalódás volt ez házon belül, mert az ilyen ügyeket kellett kitakarítani, de ehelyett még egy új is keletkezett.

Bankok csoportja

Az Erste soha nem volt egy klasszikus banking group, hanem egy group of banksként működött, vagyis az egyes nemzeti bankok eléggé szabadon mozoghattak. Amikor ment a szekér, ez nagyon jó volt, hiszen nagy mozgástere van a leányvállalatoknak az üzletszerzésben. ilyenkor segített, hogy nem volt olyan merev a struktúra, de amikor baj lett, egyesével kellett kezelni, Spalt is ment tovább később Szlovákiába és Romániába és mindenhol a kockázat-kezelést vette át.

Akárhol is volt, sohasem esett ki a bécsi pikszisből. Magyarországon is gyakran előfordult, hogy a board-ülések közben, vagy utána felhívta „Andreast”, vagyis a több szinttel felette álló vezérigazgatót.

Beágyazottságát az is jól jelzi, hogy az Erste legtetején, a bankot is tulajdonló alapítványban is tisztséget kapott, ami már tényleg csak a legbizalmibb emberek kiváltsága. Azt már kevésbé tudták megmondani a kollégái, hogy milyen ember is volt Spalt, szigorú, de korrekt emléket hagyott maga után, nem volt egy partiarc, de a műtárgyak, a festmények érdekelték.

Amikor 2020 januárjától az Erste legtetejére is felér, alighanem többet kell majd reprezentálnia az 50 éves bankárnak. Ami pedig a távozó Andreas Treichlt illeti, a menetend szerint 23 évig, 1997 júliusa ás 2020 közepe között volt/lesz az Erste vezetője. Utána is kapcsolatban marad a csoporttal, hiszen az Erste legnagyobb részvényesének, az Erste Alapítványnak lesz az fb-elnöke.