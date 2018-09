Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006-ban fogadta el az úgynevezett 1718-as határozatot, amely felszólítja Észak-Koreát, hogy hagyjon fel atomfegyverkezési törekvéseivel. Ennek elérése érdekében az ENSZ gazdasági büntető intézkedéseket (szankciókat) is megfogalmaz, igaz a katonai jellegű kényszerítő lépéseket kizárja.

Pompeo beszólt

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter most azzal vádolja Oroszországot, hogy aktívan dolgozik az Egyesült Államok, illetve a nemzetközi közösség észak-koreai szankcióinak aláásásán.

A külügyminiszter szerint fontos, hogy az észak-koreai határozatok betartását vizsgáló szakértői bizottság független maradjon, és egyetlen ország se befolyásolhassa a jelentés tényeit.

Ezzel arra utalt, hogy az amerikai ENSZ-nagykövet Nikki Haley szerint Oroszország nyomást gyakorol a szakértőkre, hogy módosítsák az ENSZ-jelentést az észak-koreai szankciókról. Az ENSZ orosz nagykövete, Vaszilij Nyebenzja azt mondta, a jelentés közzétételét a jelentés bizonyos elemei közötti nézeteltérések késleltették.

Minden átjut

Az Egyesült Államok régóta sérelmezte, hogy az orosz – észak-koreai határon, illetve főleg a kínai-észak-koreai határon számtalan áru bejut az elvileg gazdaságilag izolált diktatúrába. A koreai állami tévé felvételein mindig meglepő felismeréseket tehetnek a nyugati elemzők, európai síliftek, friss évjáratú autók láthatóak, ami azt is jelzi, hogy nem csak az eszközök, de olaj is bejut a diktatúrába. Ezért is irányult a legutolsó szankciócsomag erősebben az olajszállításra alkalmas tankerhajókra.

Az évről évre azonosított szankciósértések alapján általában további autoriter államok, Szíria, Irán, illetve Kuba kereskedik a leginkább Észak-Koreával, de valamilyen módon Kim Dzsongun rezsime árukapcsolatot tart fenn egy sor afrikai országgal is.