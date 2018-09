Májusban érkeznek az új 100 és 200 eurós bankjegyek

2019. május 28-ától új 100 és 200 eurós bankjegyek kerülnek forgalomba.Ezek új, innovatív biztonsági elemeket tartalmaznak: a szatellit hologramot és a továbbfejlesztett smaragdzöld számot - írja az MTI.

A 100 és a 200 eurós bankjeggyel lesz teljes az Európé-sorozat.

Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon leleplezte az új 100 €-s és 200 €-s bankjegyeket, amelyek 2019. május 28-án kerülnek be a készpénzforgalomba. Az 5 €, 10 €, 20 € és 50 € címlet után ez az Európé-sorozat utolsó két címlete, amellyel teljes lesz a sorozat.

Az új 100 és 200 euróson új, innovatív biztonsági elemeket alkalmaztak. Ugyanúgy, mint a többi címletet, a „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel az új bankjegy is könnyen ellenőrizhető.

Az ezüstös csík tetején megjelenő szatellit hologramban apró € jelek mozognak a szám körül, amelyek direkt fényben tisztábban kivehetők. Az ezüstös csíkon Európé arcképe, az építészeti motívum és egy nagy € jel is látható. Az új 100 és 200 eurós bankjegyeken egy továbbfejlesztett smaragdzöld szám lesz. A szám maga az Európé-sorozat összes többi címletén szerepel, de a mostani, továbbfejlesztett változaton a számok belsejében apró € jelek is vannak.

Az új 100 és 200 eurós bankjegyek mérete eltér a megfelelő régi címletekéitől: most mindkét címlet ugyanolyan magas, mint az 50 eurós bankjegy. A hosszuk azonban változatlan – minél hosszabb a bankjegy, annál nagyobb értékű a címlet. Most, hogy az 50, a 100 és a 200 €-s bankjegyek egyforma magasak, könnyebbé vált gépi kezelésük, ellenőrzésük. A pénztárcába is jobban beleférnek és tartósabbak, mivel kevésé fognak kopni. A szabad szemmel látható biztonsági elemeken kívül az eurobankjegyeken géppel olvasható elemek biztonsági elemek is lesznek.