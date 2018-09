MNB-bírság: jogosulatlan pénzgyűjtés

Az MNB összesen 45,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az FxLoop Investment Kft.-re és egy magánszemélyre visszafizetendő pénzeszközök jogosulatlan gyűjtése miatt és megtiltotta a jegybanki engedély nélküli tevékenység folytatását - írta a jegybank közleményében. Az ügy kapcsán az MNB már tavaly figyelmeztette a fogyasztókat és büntetőfeljelentést is tett.

Az FxLoop jelentős, 3 hónapos futamidőre akár 8-9 százalékos kamatot ígért ügyfeleinek a társaság számára általuk nyújtott kölcsönökről szóló szerződésekben. Az Sz. Tamás Péter által megkötött hasonló szerződések színlelt módon kamatmentesek voltak, ám ezeknél a visszafizetendő szerződéses összeg vagy már tartalmazta a kamatot is, vagy az ügyfelek szóban kaptak ígéretet a kamatfizetésre. Sz. Tamás Péter – a jogsértő tevékenység „ötletgazdája” – az FxLoop számára is aktív marketing, ügyféltoborzó tevékenységet végzett, illetve közreműködött az ügyletek technikai lebonyolításában.

Az MNB megállapította, hogy az FxLoop és Sz. Tamás Péter üzletszerűen – rendszeresen, nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, egyedileg előre meg nem határozott személyektől – gyűjtöttek visszafizetendő pénzeszközöket, miközben ehhez nem rendelkeztek az MNB engedélyével.

Mindezek miatt az MNB a FxLoopot 39 millió, Sz. Tamás Pétert pedig összesen 6,5 millió forintra büntette, továbbá azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzenek.

Az MNB a jelen ügy kapcsán ismételten figyelmeztetett: a jogosulatlan szolgáltató tevékenységében érdemben közreműködő magánszeméllyel szemben is kiszabható (akár 100 millió forintig terjedő) piacfelügyeleti bírság. Erre – mint az a jelen ügyben is történt – különösen akkor kerülhet sor, ha az illető a jogosulatlan szolgáltató tevékenységében kezdeményező, irányító vagy éppen szervező funkciót tölt be.

Mindenkori jó tanács az ügyfeleknek, hogy a cégregiszterben ellenőrizzék a vállalkozásokat és ha mondjuk a tulajdonos minden cége felszámolás és kényszertörlés alatt van, akkor ne kössenek velük üzletet. Továbbá segíthet még ez az MNB-gyűjtés is a nem felügyelt cégekről, akikkel érdemes vigyázni.