605 milliárd forintért kelt el a Versace

2,2 milliárd dollárt, vagyis több mint 605 milliárd forintért vásárolja meg a Michael Kors amerikai divatcég a Versace márkát birtokló céget – írja a Bloomberg.

A Michael Kors tervei között szerepel, hogy a jelenlegi 200-ról 300-ra növeljék a Versace üzleteinek számát világszerte, és hogy az éves forgalmat 2 milliárd dollár fölé tornázzák. Az új tulajdonosnak az is célja, hogy a cipők és kiegészítők nagyobb hangsúlyt kapjanak a Versace kollekcióiban: el akarják érni, hogy összes értékesítésén belül 35 százalékról 60 százalékra javulna az arányuk.

Az amerikai cég azt is bejelentette, hogy átnevezi magát Capri Holdings Ltd.-re, mivel már több luxusmárkát is magába foglal a cég (tavaly például megvették a Jimmy Choo cipőmárkát). Az új, több márkát magába olvasztó vállalat 8 milliárd dolláros összesített árbevételt céloz meg. Közben a társaság fő riválisa, a Tapestry Inc. sem tétlenkedik felvásárlások terén, ők 2,4 milliárd dollárt fizettek tavaly a Kate Spade nevű táskamárkáért.

A Versace márkát Gianni Versace 1978-ban Milánóban alapította. Az olasz divatdiktátor 1997-es meggyilkolása után húga, Donatella vette át a divatház kreatív irányítását. Az eladás után a család a Capri Holding tulajdonosává is válik, a megállapodás szerint ugyanis a vételárból 150 millió dollárt részvények formájában kapnak meg.