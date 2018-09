A világ legvagyonosabb családjai most a magántőkealapokra esküsznek

Évek óta e vannak kényeztetve a világ leggazdagabbjai. Megtakarításaik rendre az infláció felett termelnek, hiszen pénzromlás szinte nincs is a világban, a tőkepiacok pedig a történelem egyik leghosszabb, tíz éves töretlen felívelését élik át.

2016-ban és 2017-ben nemcsak a vagyonos családoknak kialakított private equity fundok, de a fejlődő és a fejlett részvénypiacok is szépen teljesítettek. 2018 eddigi trendjei alapján azonban az látszik, hogy a dollármilliárdosok egyre inkább az alapjaikban bíznak, oda mozdulhat a nagy pénz.

Most a Reuters számolt be a svájci UBS azon felmérésről, amelyben a privátbanki szolgáltatásáról is ismert cég 311 milliárdos családot kérdezett meg, a megkérdezettek együtt 2500 milliárd dollár felett diszponálnak.

A felmérésből kiderül, hogy a világ leggazdagabb családjai az idén azt tervezik, hogy több pénzt különítenek el a magántőkeakólapok számára,

Ez az eszközosztály 2017-ben átlagosan 15,5 százalékkal (2016-ban átlagosan 7 százalékkal) növelte a családi befektetések értékét.

2017-ben ez még nem is volt kiemelkedő mérték, hiszen a fejlett (developed) tőzsdék 23, míg a fejlődő (developing) piacok 38 százalékkal drágultak.

2018-ban a családok azonban már nem ennyire optimisták, arra számítanak, hogy a magántőke-befektetéseik 13 százalékos, a részvényalapjaik viszont csak 11 százalék, míg az ingatlanbefektetéseik 8,4 százalékos hozamot termelhetnek.

"Öt éve mérjük a vagyonos családok várakozásait, de ennyire még soha nem volt magas a tőkealapokkal szembeni hozamelvárás" - mondta Sara Ferrari, az UBS Global Family Office Group vezetője. A svájci bankok továbbra is vezető szerepet játszanak a vagyonos családok kiszolgálásában, amit elsősorban a diszkréciójuknak köszönhetne. Az elmúlt évtizedben ugyan a svájci bankrendszer renoméja rengeteget pusztult, adatszivárgások, utazó bankárok letartóztatása és vádalkuk miatt, de a szingapúri, dubaji és egyéb egzotikus pénzügyi szolgáltatók még nem taszították le a trónról a genfi magánbankokat.

Borítókép: Bloomberg/Getty Images Hungary