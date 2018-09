Januárban indult a Mol Limo, a tőzsdén jegyzett Mol Nyrt. carsharing szolgáltatása.

Az indulás a cég keddi sajtótájékoztatója szerint jól sikerült, a 35 ezer regisztrált felhasználó, akiknek az átlagéletkora 28-29 év már 1,5 millió kilométert tett meg a fővárosi utakon. A közautózás népszerűségét az is jelzi, hogy a versenytárs Greengo (a két szolgáltatást itt hasonlítottuk össze) is növekedésről számolt be.

Benzines – elektromos

Az indulásnál még arról írtunk, hogy a Mol ígéretei szerint a kezdeti 300 autós flottán (200 benzines és 100 elektromos Volkswagen up!) belül később fokozatosan nőhet az elektromos autók aránya, és 2021-re már teljesen elektromos lesz a flotta.

Nos, mindez eddig nem így valósult meg, a vártnál sokkal erősebb kezdeti felhasználás miatt a Mol Limo előbb 100 újabb benzines VW-t integrált, amivel 400 eleműre nőt a flotta. Most, a szeptember 28-i újabb bővítéssel, 50 prémium kategóriás benzines Mercedes-Benz A-osztályú autó érkezett, és egy magasabb szolgáltatási kategória is elindult.

Drágább lesz a prémium

A prémium autók felhasználása drágább, a havidíjas felhasználóknak 99 forint / perc lesz a díj, míg az alkalmai felhasználók, akik nem fizetnek havidíjat, 111 forintot fizetnek percenként. Összehasonlításképpen, az eddigi flotta díja 66 forint / perc volt, míg az alkalmi felhasználóknak 77 forint / perc.

A várakoztatás (rendelkezésben tartás) díja egységesen 15 forint percenként. Egy kicsit bővült a szolgáltatási terület is, a jövőben már nem csak 60 négyzetkilométeren, hanem 70 négyzetkilométeren használható a carsharing.

Módosult az ütemezés

Igyekeztünk megtudni, hogy miért maradt a Mol Limo mégis inkább a benzinüzemű autóknál, mert azt feltételeztük, hogy ennek azért aligha a több benzin eladása volt a mozgatórugója.

Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztási szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója az Index kérdésére elmondta, inkább gyártói és elsősorban üzemeltetői tapasztalatok miatt módosultak a tervek.

Bár a Mol továbbra is azt gondolja, hogy a városi közlekedésben forradalom várható, illetve fontosnak tartja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, és ebben egyelőre még mindig az elektromos autók tűnnek a legígéretesebbnek, de egyelőre mégis problémák jelentkeztek.

Elsősorban télen, amikor az elektromos autókkal legfeljebb harmadakkora távolságot lehetett megtenni töltés nélkül, mint a benzines autókkal tankolás nélkül és az elektromos feltöltés is 4-5-szörös időt igényelt. Ráadásul, most mintha a gyártók is kicsit elbizonytalanodtak volna, a VW például visszavágta a gyártási előrejelzéseit. Mindemellett a Greengo továbbra is kizárólag elektromos autókból álló flottát üzemeltet.

Hosszútávon is maradhat a több márka

Ratatics szerint ugyanakkor, amennyiben szélesebb és praktikusabb lesz a töltési lehetőség, visszatérnek az eredeti tervekben megfogalmazott cserékhez. Egyelőre a Mol a saját publikus töltőállomás-hálózatán elhelyezett gyors-töltőkön nem szerette volna tölteni a saját flottáját, hogy ezzel ne sajátítsa ki azt a lakosság elől.

Az igazgató úgy vélekedett, hogy flottamenedzsment szempontjából viszont nem okoz gondot a több márka kezelése. A Mol Limo autóit egy másik csoportbeli cég, a Mol Fleet Solution menedzseli, ő kezeli a biztosításokat, a márkaszervizekkel ő tartja a kapcsolatot, a felhasználói igények miatt vélhetően hosszabb távon is több márka marad.

Nagyon leegyszerűsítve, a Molnak vonzó volt a részben itthon gyártott Mercedesszel a kapcsolatfelvétel, de a kisebb autó kategóriában nem várható, hogy Mercedes Smartok érkeznének, mert azok túlságosan kicsik.

Parkolási változások

Korábban a Mol Limo azt remélte, hogy a carsharing szolgáltatás eltérő jellege miatt kedvezményt kaphat a fővárosi parkolási díjakból, ez lehetett volna akár anyagi kedvezmény, vagy az utólagos finanszírozás lehetősége is, de egyelőre a Mol Limo autóinak ugyanúgy kell parkolási díjat fizetni, mint más benzinüzemű autóknak.

Ezzel sok baja van a cégnek, hiszen bár a munkatársak próbálják a központból befizetni a parkolási díjakat, ha hiba csúszik, akkor jönnek a mikulás-csomagok. Márpedig ez részben költség, részben kellemetlen látvány, bár a felhasználóknak nincs dolga a büntetésekkel.

Mindezek ellen várhatóan már az év végétől elindulhat egy GPS-es, telefonos automatikus fizetési megoldás, amit a cég a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel fejleszt ki éppen.