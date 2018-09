A Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatókat perelt be egy tanulmányuk miatt

Beperelte a Közbeszerzési Hatóság a Korrupciókutató Központot (Corruption Research Center Budapest - CRCB), de elutasította a bíróság a keresetet – írja a CRCB közleményében.

A magyar Közbeszerzési Hatóság azután indított keresetet a korrupciót tanulmányozó kutatócsoport ellen, hogy az 2018. januárjában megjelentetett egy tanulmányt, amelyben a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlították össze. A kutatás alapján a CRCB több gyengeségre is felhívta a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság gyakorlatában, a konklúzió szerint például még a fent említett két ország közbeszerzési szerveinek is weboldalai is informatívabbak sok szempontból, mint a magyar hatóságé.

A tanulmány megjelenése után először csak lejárató cikkek jelentek meg a korrupciókutatókról a kormányközeli sajtóban, aztán a Közbeszerzési Hatóság jogi útra terelte az ügyet: jó hírnevének megsértéséért keresetet indított a CRCB ellen.

A korrupciókutatót a bíróság még júliusban arról tájékoztatta, hogy a keresetet elutasították, a CRCB által megkérdezett jogi szakértők szerint formai okokból. A közleményben a szervezet azt írja, folytatják tevékenységüket, és remélik, hogy a jövőben egy tudományos műhely sem lesz arra kényszerítve, hogy a bíróságon kelljen megvédenie az eredményeit. A CRCB vezetőjével készült korábbi interjúnkat itt olvashatja el.