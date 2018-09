Csalással vádolják Elon Muskot, 11 százalékot zuhant a Tesla árfolyama

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) csalással vádolja Elon Muskot, a Tesla vezérét, be is perelték egy most nyilvánosságra került irat szerint. A hírre a befektetők érzékenyen reagáltak, a cég részvényei 11 százalékos mínuszban is jártak a tőzsdezárás utáni kereskedésben, írta a CNBC. Bár az anyagban Musk neve szerepel, a lap azt írja, hogy a cégnél arra számítanak, hogy az ügyben a Tesla is érintett lehet.

Az ügy háttere, hogy Musk még augusztusban írt arról a Twitteren, hogy kivezetné 420 dolláros árfolyamon a Teslát a tőzsdéről, azt is hozzátette, hogy az ügylet finanszírozása biztosítva van. A hírre 11 százalékot nőt az árfolyam. Később bejelentette, meggondolta magát, mégsem vezetnék ki a tőzsdéről a részvényeket, szerinte a tőzsdén maradás a jó út, és ebben az elnökség is egyetértett vele.

Már akkor is sokan úgy vélték, Musk akciója tiltott piacbefolyásolásnak minősülhet, bejelentésével mesterségesen hajtotta fel az árfolyamot. Akkor a Tesla vezér egyébként úgy nyilatkozott, nem bánt meg semmit, és az egyik elnökségi tag tanácsát sem fogadja meg, hogy kicsit jöjjön le a közösségi oldalakról. Musktól meg is kérdezték, nem volt-e betépve, amikor ezt kiírta. (A bűvös árfolyamhatárként megjelölt 420 a füvesek összekacsintós szimbolikus száma.)

A SEC azonban vizsgálatba kezdett Musk bejelentése miatt, a mostani per már ennek a végeredménye.