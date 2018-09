Nagyobb elektromos autót kaphat a budavári polgármester

Az I. kerületi önkormányzat modernebbre cserélné elektromos Nissan Leaf-ét Nagy Gábor Tamás kedvéért, pedig korábban már egy Lexust is beszereztek, ami szintén a fideszes politikus rendelkezésére áll – írja a 24.hu.

Hétfőn elfogadta a pénzügyi bizottság, csütörtökön pedig a budavári önkormányzat képviselő-testülete is jóváhagyhatja az I. kerület módosított 2018-as költségvetését. A lap információi szerint az egyik módosítással az általános tartalék terhére megemelik az egyéb működési kiadásokra szánt összeget, hogy egy új elektromos gépjárművet vásárolhasson a Polgármesteri Hivatal. A jelenlegi Nissan Leaf beszámításával és az állami támogatás igénybevételével korszerűbb, nagyobb hatóerejű akkumulátorral felszerelt gépjármű vásárolható. Az nem derül ki, pontosan milyen autót terveznek beszerezni.

Fotó: Mohai Balázs / MTI Nagy Gábor Tamás

Tavaly május óta tudható, hogy a kerületvezető egy hibrid meghajtású Lexus IS 300h Luxury típusú autóval is közlekedhet, amit – a Párbeszéd képviselőjének, V. Naszály Mártának adott tájékoztatás szerint – 15 millió forintért vett meg az önkormányzat. Az ellenzéki politikus egy bizottsági ülésen rá is kérdezett, miért volt szükséges az autó megvásárlása. A válasz szerint a Lexust azért vették meg, mert a korábban Nagy Gábor Tamásnak beszerzett elektromos autó, korlátozott hatótávolsága miatt, nem alkalmas távolsági közlekedésre. Vagyis az önkormányzatnak már most is van egy autója, ami elvileg alkalmas hosszabb utak megtételére.

Érdekes körülmény, hogy éppen a budavári polgármester kezdeményezésére vezették be 2015 végén az elektromos autók ingyenes parkolását Budapesten. Ekkor Nagy Gábor Tamás már maga is ilyennel közlekedett.