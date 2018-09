Nyomoz a NAV egy fideszes polgármester vendégházmutyijának ügyében

A Bocskaikert fejlődéséért létrehozott alapítványt, ami 34,5 millió forintot nyert egy EU-s pályázaton vendégház építésére. A szálláshely el is készült, de a helyiek tavasszal a Hír TV-nek azt mondták, a helyi fideszes polgármester, Szőllős Sándor sógornője lakik az ingatlanban. A polgármester az alapítvány elnöke is egyben.

Szőllős most az ATV-nek nyilatkozva - amit a 444 vett észre - azt mondta, azóta a Magyar Államkincstár is járt kinn nála ellenőrizni, és mindent rendben találtak. Az ATV szerint azonban a MÁK-vizsgálat hivatalos eredményéről még nem tájékoztatták a polgármestert, és a NAV is nyomoz az ügyben.

Tavaly hasonló botrányba keveredett Mondok József izsáki polgármester, aki 35 milliós EU-s támogatásból épített vadászpanziót, amibe később maga költözött be. Ellene azóta vádat is emeltek.

Az uniós pénzből vendégházépítés nagy divat lett az elmúlt években élelmesebb vidéki polgármesterek körében, a bizniszről itt és itt írtunk részletesebben.