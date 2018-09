A brexit miatt hanyatlik a brit autógyártás

Nagy-Britanniában csaknem 13 százalékkal csökkent az autógyártás augusztusban. Már a harmadik egymást követő hónapban mértek visszaesést – írja az MTI.

A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) szakmai szövetség azt közölte, a múlt hónapban 89 254 autó készült Nagy-Britanniában, ami 12,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Az SMMT ezt részben a modellváltoztatásokkal, illetve azzal magyarázta, hogy a gyártók készülnek megfelelni az új és szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásoknak. Az autógyártás visszaesésének további oka a Brexit miatti bizonytalanság.

A Nagy-Britanniában gyártott minden öt autóból négy exportra kerül. Augusztusban a hazai eladásra szánt autókból a termelés mintegy 40 százalékkal csökkent, míg a kivitelre szánt autókból 4 százalékkal készült kevesebb az egy évvel korábbinál. Nyár eleji hír, hogy a brit autóipari befektetések is 50 százalékkal visszaestek az előző év azonos időszakához képest, az elemzők ezt is a brexit-várakozásokkal magyarázták. Az Airbus mellett a BMW kapcsán is felmerült az elmúlt hónapokban, hogy az EU-ból való távozás miatt teljesen elhagyhatják az országot több tízezer munkahelyet megszüntetve, de a BMW végül úgy határozott, marad. Azt azért bejelentették, hogy egy megállapodás nélküli brexit esetén több hetes leállás várható.