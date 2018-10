Jön a női kvóta a kaliforniai cégekben

2019-től nem lehet olyan, tőzsdén jegyzett cég Kaliforniában, amelynek nincsenek nők az igazgatóságában -írja a CNN. Egy vasárnap érvénybe lépett törvény szerint 2019-től legalább egy nőnek be kell ülnie az ilyen cégek vezető testületébe, 2021-től pedig egy ötfős igazgatóságban legalább kettő, hatfősnél nagyobban pedig legalább három nőnek is lennie kell. A tervezet értelmében azok a cégek, amik nem tartják be a nemi kvótát, pénzbüntetést kapnának.

Ez az első ilyen törvény az Egyesült Államokban, ezt a múlt hónapban fogadta el az állam törvényhozása. A törvényt azzal indokolták a hagyományosan liberális állam képviselői és szenátorai, hogy bár a háztartásokban a vásárlással kapcsolatos döntések 70 százalékát a nők hozzák meg, a vállalatok döntéseibe alig van beleszólásuk.

Kalifornia progresszív imázsa ellenére a női egyenlőség szempontjából nem jár az átlag előtt, sőt: a törvény által szabályozni kívánt területen éppen hogy le van maradva. Míg az USA-ban átlagban 1,75 nő jut egy céges igazgatóságra, addig Kaliforniában csak 1,65.

A javaslat kapcsán fellángoltak az ilyenkor megszokott viták, az üzleti lobbisták felsorakoztak az ellenoldalon amellett érvelve, hogy a kvóta bevezetése miatt tehetségesebb férfiak szorulhatnak ki pozíciókból. Az is felmerült, hogy a szabály visszatarthat cégeket a tőzsdére lépéstől. De olyan kritikusai is vannak a törvénynek, akik szerint éppen hogy nem elég szigorú a hasonló európai törvényekhez képest, amelyek az ugazgtaóságok méretétől függetlenül határozzák meg, hogy hány nőnek kell a cégvezetésben lennie. Norvégiában például az igazgatósági tagok 40 százaléka kell, hogy nő legyen, amit az öt fős igazgatóságok esetén teljesítene a kaliforniai törvény, a nagyobb testületeknél viszont már nem feltétlenül.