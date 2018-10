Mivel Kanadában legalizálták a marihuánát, több üdítőital-gyártó is fontolóra vette, hogy frissítené a termékcsaládját. Most épp a Pepsi igazgatója beszélt nyilvánosan arról, hogy gondolkodnak a füves kóla bevezetésén, de közölt már hasonlóról terveket a Coca-Cola is, írja a CNBC.

"Nagyon figyelünk a lehetőségre, de nem állok készen arra, hogy bármilyen jövőbeli tervet bejelentsek" – mondta Hugh Johnston, a PepsiCo pénzügyi igazgatója kedden újságíróknak.

Az Egyesült Államok néhány államában már Kanadát megelőzve legalizálták a marihuánát, így már elég nagy a fogyasztói bázisa egy kannabiszos kólának.

A Corona sört készítő Constellation nyáron bejelentette, hogy felvásárol egy kannabisztermesztéssel foglalkozó kanadai céget. A Coca-Cola illetékesei pedig arról beszéltek korábban, hogy a kannabiszolaj, vagyis az abban lévő, nem pszichoaktív CBD hatóanyagot lehetne okosan használni néhány nyugtató hatású italban. (A CBD-től nem lehet betépni, az a fűben lévő THC nevű hatóanyag okozza.)