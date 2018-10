A sok ukrán vendégmunkás miatt ukránul tudó magyarokat keres a Hankook

Rengeteg ember hiányzik a munkaerőpiacról, ezért kell a százezernyi ukrán migráns. Most turné is indult, hogy minél több cég telepítsen be ukránokat, akik jobban és kevesebbért dolgoznak.

A Hankook olyan álláshirdetést adott fel, amiben a keresett gépkezelőkhöz szóló elvárásoknál előnyként tüntették fel az ukrán nyelvtudást, írta meg a 444.hu a hirdetésről képet is mellékelve. A portál utána kérdezett, és azt a választ kapta, hogy bizonyos területeken olyan sok az ukrán és a mongol vendégmunkás, hogy a kommunikációt segíti, ha a magyar dolgozók is tudnak ukránul.

Az Mfor.hu írt arról a héten a 2017-es költségvetés zárszámadása alapján, hogy a kormány egyik programjának keretében 5000 ukrán állampolgár kapott munkavállalási engedélyt, és 4600-an már legalább egy hónapot meghaladó munkaviszony keretében dolgoznak.

A programot még 2016-ban indította el a kormány a munkaerőhiány orvoslására, és az előirányzott 450 millió forintot el is költötték. A program keretében megállapodtak ukrán munkaerő-közvetítő szervezetekkel, toborzó és közvetítő irodákat nyitottak Ukrajnában, informatikai adatbázist hoztak létre a magyar cégek igényeiről, és a logisztikát is megszervezték.

A program céljaként azt határozták meg, hogy a Magyarországon működő cégek „olyan álláshelyek betöltésére kapjanak lehetőséget, amelyeket eddig nem tudtak betölteni magyar, vagy más uniós ország állampolgáraival, és előreláthatóan ezt a közeljövőben sem tudnák megtenni."

Az Mfor szerint 82 millió forintot költöttek az ukrán médiakampányra, de Magyarországon az egész projektet nem nagyon reklámozták. A 444.hu felidézte, hogy miközben a kormány által elindított program zajlott az ukrán vendégmunkások Magyarországra csábításáért, Orbán Viktor miniszterelnök tavaly szeptemberben arról beszélt a Kossuth rádióban:

Mi nem hívtunk ide soha senkit se vendégmunkásnak, se semmilyen más okból, hogy itt éljenek velünk. Tehát mi nem bevándorló ország vagyunk, és Magyarország nem akar bevándorló országgá válni.

Arról már korábban is írtunk, hogy vannak olyan kelet-magyarországi cégek, akik Ukrajnából hoznak dolgozókat, a kormány pedig a szabályok lazításával és a toborzás támogatásával igyekezett segíteni ezeket a cégeket a legnagyobb bevándorlás-ellenes kampányok közepette is. A kormány azt is megengedte, hogy hiányszakmákban dolgozók három hónapig munkavállalási engedély kiváltása nélkül is dolgozhatnak szerb és ukrán munkások.

A G7 viszont pár cégnél járva nemcsak szerb és ukrán munkavállalókkal találkozott: egy nyugat-magyarországi cégnél öt indiai munkás dolgozik, akik egy évet lesznek itt, mielőtt hazamennek, egy tatabányai cégnél pedig szerbek mellett Costa Rica-i munkásokkal is lehet találkozni.