Nem kaptam semmit a szüleimtől, csak 115 milliárdot

Donald Trump elsősorban saját maga által narrált mítoszának egyik központi eleme, hogy segítség nélkül, saját erőből lett dollármilliárdos nagymenő: hiába volt apja is dúsgazdag ingatlanmágnás, Donald az 1970-es években csupán “egy apró kölcsönt” (egymillió dollárt) kapott tőle, ebből faragott aztán hatalmas vagyont.

Ebben a sztoriban már eddig is voltak lyukak, például rég kiderült, hogy az apró kölcsön legalább 14 millió dollár volt, emellett pedig apja, Fred Trump számos, több tízmilliós dolláros kölcsönére vállalt kezességet (egyszer pedig 3,5 millió dollárért vett zsetonokat Trump egyik kaszinójában, hogy segítse a cashflowt).

Ahogy azt is tudni lehetett, hogy hiába épített jelentős ingatlanbirodalmat, azért messze nem pénzügyi géniusz: ha az 1980-as években betette volna a teljes vagyonát egy amerikai indexkövető részvényalapba, akkor ma nagyjából négyszer annyi pénze lenne, mint amennyi van. Ezt pedig egy kis csúsztatással akár úgy is lehet olvasni, hogy az átlagos amerikai tőzsdei cég sokkal nagyobbat növekedett, mint Trump biznisze.

Ám Trump üzleti sikereivel kapcsolatban minden eddigi élcelődésnél és találgatásnál súlyosabbak azok a vádak, amelyek a New York Times fogalmazott meg keddi cikkében: a lap a Trump-családhoz köthető adóbevallások és egyéb pénzügyi beszámolók alapján azt állítja, hogy

Más szóval ha igazak a Times állításai, akkor a magát üzleti géniuszként előadó Trump valójában a szülei pénzén pöffeszkedő adócsaló.

Az, hogy Trump pénzügyileg mennyire sikeres eddig elsősorban azért (is) érdekes, mert erre építette egész imázsát és elnöki kampányát is: az volt az üzenet, hogy saját erejéből lett milliárdos, nyilván jobban el tudja vezetni az országot, mint mindenféle jött-ment, az üzlethez egyáltalán nem értő politikusok.

Ez a kép Trumpról annak ellenére is kitartott, hogy

Függetlenül attól, hogy (vagy pont azért, mert) Trump valóban azt testesíti-e meg “ahogy egy szegény ember elképzel egy gazdag embert", a sikeres üzletember mítoszát tökéletesen hozta először a tévében, majd politikai kampányában is.

Ettől nagyon eltérő kép rajzolódik ki róla a Times százezer oldalnyi pénzügyi dokumentumon, köztük nyilvános adóbevallásoktól kezdve személyes bankszámlakivonatokig terjedő forrásokon alapuló cikkéből. Ugyan Donald Trump pénzügyi beszámolói nincsenek a források között, a NYT szerint apja cégeinek papírjaiból kiolvasható, hogy mennyi pénz jutott hozzá.

A dokumentumok szerint Trump már hároméves korára mai értéken 200 ezer dollárnak megfelelő juttatást kapott apja cégbirodalmából, és 8 éves korára már dollármilliomos volt, amit egyébként valóban kevesen mondhatnak el magukról. Lediplomázása után évi juttatása egymillió dollárra nőtt, de az apanázs még a 40-es és 50-es éveiben is csordogált, akkor már évi 5 millió dollár értékben. Ahogy a lap fogalmaz,

Fred Trump pedig mocskosul gazdag volt: az 1990-es évek fordulóján például hat év alatt mai árfolyamon 200 millió dollár személyes jövedelme volt ingatlanjaiból. Pénz volt tehát bőven, azt pedig a lehető legváltozatosabb módokon csorgatta gyerekeihez. Donald nemcsak évtizedeken át volt Fred fizetett alkalmazottja, egyúttal (papíron legalábbis) ingatlankezelői, bankári, tanácsadói pozíciókat is betöltött apja vállalkozásaiban, tizenhatéves korára tízmillió dolláros nagyságrendű ingatlanvagyont kapott ajándékba.

Fred folyamatos kölcsönökkel látta el (ezeket gyakran nem is fizette vissza), három vagyonkezelői alap kedvezményezettjévé tette, ő fizette a kocsiját, a beosztottjait, részvényvásárlásait, első manhattani irodáit és azok felújítását. Még az apja épületeiben lévő mosodák bevételét is megkapta.

Sok esetben pedig az apanázsra már csak azért is nagy szüksége volt, mert megkérdőjelezhető döntéseivel hajlamos volt csődbe vinni saját cégeit: 1995-ben 900 millió dolláros veszteséget könyveltek cégei (Donald személyes pénzügyieről csak egy-két bizonyítékot kapott a Times). Ráadásul nemcsak a pénzt és magát az ingatlanokat kapta meg apjától, de kiterjedt ingatlanos kapcsolatrendszert is: a lap szerint ez utóbbi is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy később a Donald a saját erőből, segítség nélkül felkapaszkodott ingatlanmágnás szerepében tetszeleghessen.

All County siphoned millions of dollars from Fred Trump’s empire by simply marking up purchases already made by his employees.



Those millions, effectively untaxed gifts, then flowed to All County’s owners — Donald Trump, his siblings and a cousin. https://t.co/szw2KbTT40 pic.twitter.com/YcFXfHdY0F