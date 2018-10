A brit jegybank szerint bankrendszerük kibírná a megállapodás nélküli Brexitet

A brit jegybank szerint a brit bankrendszer van annyira erős, hogy a brit EU-tagság átmeneti időszak nélküli, rendezetlen megszűnése esetén is el tudja látni pénzügyi szolgáltatásokkal a lakossági és az üzleti szektort - jelentette az MTI tudósítója Londonból.

A Bank of England pénzügyi szakpolitikai bizottsága (Financial Policy Committee, FPC) - amely nem azonos a monetáris tanáccsal - kedden ismertetett helyzetértékelésében közölte: a tavaly elvégzett szektorszintű stresszhelyzeti teszt eredményei alapján továbbra is úgy ítéli meg, hogy a brit bankoknak "cliff edge Brexit" esetén sem lenne szükségük pótlólagos tőketartalékra.

A "cliff edge" (a szakadék széle) kifejezés a brit politikai és gazdasági közbeszédben azt a Brexit-változatot jelöli, amelynek alapján a brit EU-tagság a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről szóló megállapodás nélkül szűnne meg, és így a kilépési feltételek fokozatos életbe léptetésére tervezett átmeneti időszak is elmaradna.

A Bank of England stresszhelyzeti tesztje szélsőséges forgatókönyvet vizsgált. A szimulációs modellben a brit munkanélküliségi ráta 9,5 százalékra emelkedik, a lakossági ingatlanárak 33 százalékkal, a kereskedelmi ingatlanok árai átlagosan 40 százalékkal zuhannak, a brit befektetési eszközök külföldi kereslete hirtelen elapad, a font árfolyamindexe 27 százalékkal gyengül, és a jegybanki alapkamat a jelenlegi 0,75 százalékról 4 százalékra emelkedik.

A pénzügyi szakpolitikai bizottság keddi tanulmányában kimutatja, hogy a brit bankszektor összesített alapszintű - Tier 1 - tőkemegfelelési mutatója jelenleg 16,8 százalék, és ez azt jelenti, hogy a bankrendszer tőkeereje a tíz évvel ezelőtti globális pénzügyi válság idején mért szintnek hozzávetőleg a háromszorosa. A Bank of England szakbizottsága szerint ennek alapján a brit bankrendszer a rendelkezésére álló tőkével ma már könnyedén elviselne olyan veszteségeket is, amelyek 2007-ben még teljesen felemésztették volna a bankok akkori tőkeellátottságát.

Az FPC szerint ugyanakkor az Európai Uniónak az eddigieknél többet kellene tennie a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások védelméért a megállapodás nélküli Brexit esetére.

A brit jegybank szakbizottsága szerint Nagy-Britanniában már jelentős előrelépés történt e kockázatok kivédésére, az EU-ban tapasztalható haladás ugyanezen a kockázati területen azonban "korlátozott".

A londoni Cityben honos pénzügyi szolgáltató cégek ugyanakkor attól tartanak, hogy a brit kormány Brexit-stratégiája miatt még megegyezéses kilépés esetén is elveszíthetik az euróövezeti piacokra szóló szolgáltatásnyújtási engedélyeiket - az úgynevezett passporting-jogosultságokat -, mivel London tervei szerint Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnésével egy időben kilépne az Európai Unió egységes belső piacáról is.

A legrészletesebb elemzést erről a kockázatról az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég készítette. A ház modellszámításai szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén az EU-piachoz kötődő üzleti aktivitás a londoni pénzügyi szolgáltatási szektorban 40-50 százalékkal zuhanna, és ez a tovagyűrűző másodlagos hatásokkal együtt 38 milliárd font (több mint 14 ezer milliárd forint) bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat a Cityben.