Őstermelőket ellenőriz az adóhatóság

Az adóhatóság megyei, fővárosi igazgatóságai október 15-től vizsgálatot indítanak az őstermelői tevékenységet folytató adózók körében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett tájékoztató szerint elsősorban azok számíthatnak ellenőrzésre, akik nem teljes körűen szerepeltették szja-bevallásukban a folyósított támogatások összegét, illetve a felvásárlók által részükre fizetett összeget.

Ellenőrzésre számíthatnak továbbá azok is, akik helytelenül határozták meg járulékalapjukat, nem, vagy nem megfelelő összegben vallották be az egészségügyi hozzájárulás adónemben keletkezett kötelezettségeiket, illetve jogosulatlanul érvényesítettek szja kedvezményt. Kiemelt feladat a bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzése is - írta közleményében az adóhatóság.

(MTI)