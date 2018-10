Története harmadik legrosszabb napján van túl a New York-i tőzsde

Története harmadik legrosszabb pontbéli csökkenését produkálta a New York-i tőzsde, a Dow Jones szerdán 832 pontot esett, ezzel egy hónap után ismét 26 ezer pont alá került – írja a CNN.

A lap beszámolója szerint a zuhanást elsősorban a technológiai részvények érezték meg, a NASDAQ utoljára 2016 júniusában romlott ennyit egy nap alatt, októberben pedig már most 8 százalékos visszaesést produkált.

Szakértők szerint ugyanakkor pánikra egyelőre nincs ok, sőt, bizonyos szempontból még hasznos is lehet majd a piac szempontjából a zuhanás, már ha az amerikai gazdaság továbbra is úgy dübörög, ahogy eddig tette.

A Dow Jones legutóbb februárban került hasonló helyzetbe, akkor kétszer is előfordult, hogy több mint ezer pontot zuhant.