Stronachék: csúnya belviszály a milliárdos osztrák-kanadai családban

Pár éve elindult Ausztria vezetéséért, most éppen a lányát pereli Frank Stronach, a milliárdos lótenyésztő.

Frank Stronach osztrák-kanadai milliárdos üzletember és egykori politikus 86 éves, de azt nem lehet állítani, hogy békés nyugdíjas éveit élné.

A Kanadában meggazdagodott alkatrészgyártó, lótenyésztő és lóverseny-üzemeltető öt éve hazatért szülőföldjére, ahol Team Stronach néven eurószkeptikus populista mozgalmat indított. Egy ideig egész magasan mérték, igaz 2017-ben, amikor feloszlott, már pártja és személye is teljes érdektelenségbe fulladt.

Pedig korábban nagy becsben tartották hazájában, hiszen főszponzora volt az Austria Wien bécsi focicsapatnak és még futballakadémiát is indított Ausztriában. Soha sem a szerénységéről volt híres, ahogyan a politikai mozgalmát, úgy a fociakadémiáját is magáról nevezte el.

Alperes-felperes

Stronach visszatért Kanadába, de alighanem úgy ítélte meg, hogy közben egy kicsit elhanyagolták az üzleti érdekeltségeit, mert most Ontarióban keresetet nyújtott be családtagjai és legfőbb cégének (Magna International) vezetője ellen. Az ügyről tudósító BBC szerint nem kevesebb, mint 520 millió kanadai dolláros kártérítést követel.

Stronach nem kevés emberen szeretné ezt a pénzt behajtani, de a fő felelősök - legalábbis szerinte - saját lánya, Belinda, aki korábban parlamenti képviselő is volt Kanadában, de a családi céget is vezérigazgatta, az unokái, valamint Alon Ossip, a Magna vezéreigazgatója.

Nagyon azért nem szégyellik

Az egykoron szegény osztrák munkáscsaládból származó Stronach és szintén osztrák származású felesége, Elfriede egy közleményben jelezték, hogy sajnálják, hogy meg kell kezdeni az eljárást a családtagokkal szemben, de az elmúlt két év alatt a jelentős erőfeszítések ellenére sem sikerült konszenzuson alapuló megoldás.

Lánya, Belinda deklarálta, hogy bár nagy kihívás a családi életet az üzlettel vegyíteni, ő is, gyermekei is szeretik az üzletembert, mégha annak állításai nem is felelnek meg a valóságnak. Hát, így telnek a hétköznapok Stronachéknál.

(Borítókép: Martin Schalk/Getty Images)