Újabb letartóztatás a Mini Hungary Park ügyében

A Csongrád Megyei Főügyészség csütörtökön egy újabb gyanúsított letartóztatását kezdeményezte a Mini Hungary Park ügyében - írja az ügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Úgy tudjuk, a Szeviép-tulajdonos B. Sándorról van szó.

A mórahalmi Mini Hungary Parkot Európa legnagyobb makettparkjaként hirdették alapítói, amelyben 50 magyar műemlék másolatát készítették el 1:25-ös arányú kicsinyítésben. Mindez 650 millió forintba került, amiből 436 millió forint uniós támogatás volt.

Korábban költségvetési csalás gyanújával a NAV nyomozói őrizetbe vették már Dlusztus Imrét, a Délmagyar korábbi főszerkesztőjét, ő volt a parkot üzemeltető Bornemzet Nonprofit Kft. tulajdonosa. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozás.

A mostani megalapozott gyanú szerint a Mórahalom külterületén létesítendő és az 1910-es állapotokat tükröző emlékpark megvalósítással összefüggésben a beruházó cég ügyvezetője és a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság vezetője, illetőleg az állami támogatott projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó személy egymással összejátszva mintegy 550 millió forint nagyságú vagyoni hátrányt akart okozni az Európai Unió, illetőleg a magyar állam költségvetésének

- írja az ügyészség.

A gyanú szerint a 2013 májusa és 2014 júniusa között benyújtott kifizetési kérelmek során az elkészült makettek darabszámára, illetőleg a projekt készültségi fokára vonatkozóan valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be és valótlan nyilatkozatokat tettek, mellyel a projektet kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dél-alföldi regionális kirendeltségét, a DARFÜ-t folyamatosan megtévesztették. A gyanú szerint a projektért felelős személyek el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is folyamatosan kértek támogatást és kifizetést.

A költségvetést mindezekkel 436 millió forintos kár érte.

Ebből mindössze 50 millió forint térült meg, miután a támogató megtagadta az utolsó kifizetést és 2015. február 2.-én elállt a szerződéstől és visszafizetésére kötelezte a beruházót. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozást a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Vizsgálati Osztálya folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség irányítása mellett.

A ügyészség nem nevezte meg a mostani gyanúsítottat, de annyit elmondtak: mind a beruházó, mind a kivitelező cégben tulajdonosi érintettséggel bírt, valamint ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat, illetőleg adott utasításokat valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére. Jelen állás szerint arra is van bizonyíték, hogy a jogosulatlanul felvett támogatásokat másra költötte.

A Szeviép egyik leányvállalatán keresztül volt tulajdonos a parkot üzemeltető cégben. Idén júniusban arról szóltak a hírek, hogy a Szeviép-botrány után Németországban tartózkodó B. Sándor talán hazatérhetett Szegedre. A főügyészség csütörtökön kezdeményezte az őrizetbe vett férfi letartóztatását.