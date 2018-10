Megérkezett Magyarországra az Alipay, a kínai mobilfizetés óriáscége

Megállapodást kötött az UniCredit Bank Hungary az Alipayjel, így Kína legelterjedtebb mobilfizetési megoldása 2019-től Magyarországon is elérhetővé válik a kínai látogatók számára.

Az Alipay több mint 700 millió aktív felhasználóval az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban használt mobilfizetési megoldás Kínában, amely a bolti fizetést is lehetővé teszi. Immár világszerte több mint 40 országban és régióban fogadják el. A most megkötött megállapodás után a kínai vevők hamarosan Magyarországon is használhatják az Alipay fizetési megoldást.

Mint az UniCredit elmondta a megállapodást bejelentő MTI-nek, Olaszországban már tavaly óta elérhető az Alipay szolgáltatása, Magyarországon pedig jövőre lesz a premier.. A bank közleménye szerint a közép-európai régióban Magyarországon található a legnagyobb kínai népesség, mintegy húszezer kínai állampolgár él az országban.

Vannak vendégek

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2017-ben 178 ezer kínai vendég látogatott Budapestre, így Kína szerepel azoknak az országoknak a tízes ranglistáján, amelyekből a legtöbb turista érkezik a magyar fővárosba.

A Magyarországra látogató kínai turisták száma tavaly több mint 34 százalékkal nőtt, elérte a 227 ezret, 2018 első fél évében pedig 140 ezer kínai állampolgár érkezett az országba, ami 11 százalékos növekedés. A Magyarországot felkereső turisták átlagosan 1400 dollárt (390 ezer forintot) költenek, ami 50 százalékkal meghaladja a kínai turisták átlagos külföldi költését, Kína legnagyobb online utazási irodája, a Ctrip szerint.

Kína egyik fő innovátora

Ami pedig a most megérkező Alipay szolgáltatást illeti, Budapesten éppen a napokban tartott előadást Raymond Ma, a Fidelity International kínai befektetésekre szakosodott portfólió-menedzsere, aki előadásában többször is szóba hozta ennek a cégnek az innovációit. Mint mondta, elsősorban az amerikai – kínai kereskedelmi háború miatt a kínai gazdaság éppen kihívásokkal szembesül, de az ország hatalmas ereje az a sok innováció, felhőszolgáltatás, mesterséges intelligencia és big data projekt, amely Kínát a követők közül éppen most emeli ki az innovátorok közé.

A szakember külön kiemelte előadásában, hogy a nagy népesség és a sok Alipay fizetési tranzakció használat miatt

Kínában több adat áll rendelkezésre a lakosság fizetési szokásairól, mint a rendkívül fejlett Egyesült Államokban."

Az Alipay ahhoz az Alibaba-csoporthoz tartozik, amely a kínai innováció egyik éllovasa, az Amazon, a Microsoft, illetve a Google után ma már ez a kínai cégcsoport a a világ negyedik legfontosabb cloud computing szolgáltatója.