Távozik az MVM egyik igazgatója

Távozik Lazarovits Márk az MVM Informatika éléről. Utódja Székely Attila, aki 2010-től tavalyig töltötte be ugyanezt a posztot – derül ki az állami energiacsoport számítástechnikai leányvállalata internetoldaláról, írja a Népszava.hu.

Lazarovits Márk a Synergon Informatika Zrt. korábbi vezetője, akit onnan ismerhet a közvélemény, hogy a Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes elleni büntetőeljárásban róla állította azt Balogh Zsolt volt BKV-vezérigazgató, hogy eljuttatott egy pénzzel teli nokiás dobozt Hagyónak. Balogh a vallomását később visszavonta, az Átlátszó cikke szerint azonban Lazarovitsot a vallomás és a vallomás visszavonása között eltelt két és fél évben ki sem hallgatták.

Az MVM furcsa svájci cégének közel ötmilliárdos informatikai beszerzésével és az annak nyomán kibontakozó könyvvizsgálói botránnyal az Index már több cikkben is foglalkozott. Az ügy - amelyben a legfrissebb információk szerint belső vizsgálat is indult - lényege, hogy a KPMG nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó cég nem írta alá az állami vállalat mérlegét, így az MVM hirtelen könyvvizsgálóváltásra kényszerült . A cégpapírok tanúsága szerint a BDO Magyarországnak lényegében két hét alatt sikerült megvizsgálnia az állami cég könyveit és hitelesíteni azokat. A nézeteltérést az 4,88 milliárd forintos informatikai beszerzés okozhatta, amelyet az MVM svájci leánycége intézett, és amiről az ügyet ismerő források szerint a cégen belül is "mindenki tudta, hogy büdös".

A kétes ügyben kulcsszerepe volt az MVM informatikai vezetésének, ők ugyanis blokkolhatták volna a gyanús Központi Termelés Monitoring- projektet. Az MVM-en belül létezik egy Csoportszintű Megállapodás nevű dokumentum, amely arról rendelkezik, hogy informatikai munkát csak az MVM Informatika és az MVM Net Zrt. végezhet a cégcsoport számára. Ennek jegyében az MVM Informatika Zrt. vezérigazgatói tisztségét és az MVM informatikai igazgatói posztját mindig ugyanaz a személy töltötte be.

A 24.hu korábban arról írt, hogy Lazarovits a Csoportszintű Megállapodásra hivatkozva blokkolhatta volna a különös szerződés megkötését, de ez nem történt meg, ehelyett az MVM Informatika azt jelezte az MVM vezérkarának, hogy nem képes megvalósítani a Központi Termelés Monitoring-projektet. Mindazonáltal a svájci MVM-cég által megvalósított rendszer sem működik, és valójában az MVM-nek szüksége sem volt rá: egyrészt az uniós szabályozás értelemben nem üzemeltethet ilyet, másrészt a szintén MVM-leányvállalat Mavirnak már van egy hasonló, tudásában szinte azonos rendszere.