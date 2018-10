800 millió euróra (257 milliárd forint) bírságolták a német hatóságok az Audit a hat- és nyolchengeres dízelmotorjaik okozta szennyezés miatt, jelentette be a cég a Reuters beszámolója szerint. Az Audi hozzáfűzte, hogy a 2018-as üzleti évre vonatkozó fő célszámaikat jelentősen módosítják majd emiatt. Az anyacég Volkswagen pedig azt közölte, hogy az ő számaikat is befolyásolja az ügy.

Az Audi elfogadja a büntetést, nem fellebbez ellene. Ezzel egyúttal elismeri a felelősségét is az ügyben. Október elején a Volkswagen kirúgta az Audi ügyvezetőjét, Rupert Stadlert, aki ellen egyébként nyomozás is folyik a károsanyag-kibocsátási csalások ügyében.

A Volkswagen Csoport 1 milliárd eurós bírságot kapott júniusban azért, mert a dízelmotorjaik csak papíron feleltek meg a normáknak, a valóságban viszont nem. Azzal a különbséggel, hogy azt a négyhengeres motorjaik miatt szabták ki rájuk.

A dízelbotrány egyébként Amerikában is zajlik, ott vádat is emeltek már, illetve volt egy 4,3 milliárd dolláros egyezségi megállapodásuk is a hatóságokkal. Az összes dízelbotrányos cikkünk között itt tud válogatni.