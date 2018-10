Nagy bajban van a dunai áruszállítás

Jelentősen csökkenhet idén az áruszállítás a Dunán a folyó alacsony vízszintje miatt, a bajai és a paksi kikötőkben eddig az éves átlagforgalom fele teljesült - írja az MTI. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint szerdán tovább csökkent a Duna vízszintje, Budapestnél 43-44 centiméterre. Az alacsony vízszint rekordja már megdőlt Adonyban, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson és Domboriban. Ez várható csütörtökön Bajánál és Mohácsnál is. Az OVF szerdán hajnalban megtiltotta a teherhajóknak a folyón való közlekedést.

Az alacsony vízállás valamennyi dunai kikötőt súlyosan érintette, a hajókat a szokásos, kétméteres merüléshez képest 1,2-1,5 méteres merüléssel lehetett megrakodni - mondta Szalma Béla, a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke. A hazai dunai kikötők az utóbbi évtizedek egyik legrosszabb évüket zárhatják, forgalmuk összességében legalább 30 százalékkal csökkenhet - tette hozzá. A dunai kikötők Magyarországon évente átlagosan 6-8 millió tonnás forgalmat bonyolítanak le, amelyből mintegy 2-3 millió tonna gabona. A mostani, kisebb forgalom miatt a kikötők raktárai is telítettek - jegyezte meg a szövetség elnöke.

A bajai kikötőből október közepéig az átlagos, 800 ezer tonna felét szállították el - mondta Nagy László, a 70-75 százalékban mezőgazdasági árut forgalmazó Bajai Országos Közforgalmú Kikötő (OKK) Kft. ügyvezető igazgatója. Mint mondta, jelentős vízszintemelkedés kellene ahhoz, hogy ismét megindulhasson a szokásos forgalom. Bajánál már nyáron elérte a legkisebb vízállást a Duna, és néhány nap múlva még alacsonyabb vízszint várható - tette hozzá.

Németh Tamás, a szekszárdi Sygnus Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be, hogy a cég paksi és adonyi kikötőjében szeptemberben a szokásos forgalom 25-30 százalékát bonyolították; az éves 600 ezer tonna helyett idén várhatóan 250 ezer tonna áru hagyja el a kikötőket. A kft. 600-800 ezer tonnás raktárkapacitása teljesen ki van használva, a tárolókat egyelőre a nyáron betakarított búza, árpa és napraforgó foglalja el, a kukorica távolabbi raktárakban van elhelyezve. Becslése szerint országos szinten mintegy fél millió tonna termény vár a raktárakban szállításra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az alacsony vízállás nem csak a kikötőknek, hanem a termelőknek is veszteséget okoz, mivel így drágul a szállítás.

Maros Norbert, a Tolna Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének titkára elmondta: Tamási és Paks térségében néhány cég nem tudta a tervezett ütemben betakarítani a kukoricát, mert a nyáron betakarított termést nem szállították a Dunán. A megrekedt készletek miatt előfordult, hogy nyomottabb áron kellett értékesíteniük a kukoricát - tette hozzá.