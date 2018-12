ÁSZ-elnök: Nincs rendszerszintű korrupció, mert nagyot nőtt a gazdaság

Magyarországon nincs rendszerszintű korrupció, mert a legfrissebb negyedéves GDP-adat öt százalék feletti növekedésről tanúskodik, és ilyen eredményt egyszerűen nem érhet el egy olyan ország, amelyben óriási méreteket ölt a korrupció – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Időknek.

"A tömeges visszaélés, vesztegetés ugyanis elszívja a pénzt a gazdaságból, megfojtja a vállalkozókedvet, kiöli a kezdeményezőkészséget, így pedig szükségképpen munkanélküliséghez, eladósodáshoz és elszegényedéshez vezet. Magyarországon ennek éppen az ellenkezőjét látjuk: a hazai gazdaság jelenleg – talán nem túlzást ezt mondani – szárnyal" - mondta erről Domokos, aki szerint az ellenzéki pártok sokat beszélnek a jogállamiságról, de nemcsak a jelszavak megfogalmazásakor kellene küzdeniük a jogállamiságért, be is kellene tartaniuk a jogszabályokat.

Arról, hogy az ÁSZ kezdeményezte a a Momentum és a Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztését, Domokos azt mondta, a pártok nem adták le időben a a kampánypénzek költéséről szóló dokumentumokat, pedig az ÁSZ többször is igyekezett velük felvenni a kapcsolatot. Arról az interjúban nincs szó, hogy a Párbeszéd és a Momentum is közölte, hogy székházat váltottak, emiatt az ÁSZ ellenőrei hiába keresik őket - egyébként a törvényi előírásnak megfelelően - a régi székházaikban, és emiatt mindkét párt kereste is az ÁSZ-t, ami nem tűnt együttműködőnek (a pártok részletesebb reakciójáról itt olvashat).

Domokos szerint a kórházak gazdálkodása átláthatatlan, ezért nehéz megmondani, hogy az egyes intézmények miért halmoznak fel adósságokat. Az ÁSZ-elnök szerint az egészségügyben ősbűn, hogy a kórházak egy része többet költ, mint amennyi pénz kifizetésére jogosult lenne. Egyes intézményekben ­egyszerűen törvénytelenül könyvelnek, mégpedig notórius módon.

"Ma nagyjából negyven kórház lépi túl rendszeresen az anyagi lehetőségeit, de a könyvelési és gazdálkodási szabálytalanságok miatt az ÁSZ sem tudja megmondani, hogy pontosan mi is húzódik meg a háttérben. Egyébként két fő ok jöhet szóba: vagy az, hogy az ellátandó feladatokhoz képest kevés a pénz, vagy az, hogy a kórház vezetői rosszul gazdálkodnak. Akkor lehetne tiszta képet kapni, ha minden egyes egészségügyi intézményben betartanák a számviteli, a közbeszerzési és antikorrupciós szabályokat, a csalásmentes működést biztosító előírásokat. S ez egyébként nem pénzkérdés. Ebben az esetben meg lehetne mondani, hogy melyik kórháznak kell többet juttatni, a gyógyítás mely területeire kell többet áldozni. Jelenleg viszont az intézmények többségében gyakorlatilag átláthatatlan a gazdálkodás" - mondta.

Arról, hogy az Állami Számvevőszéknél a hetekben megválnak az alkalmazottak mintegy húsz százalékától, nagyjából száz embertől, Domokos azt mondta, a döntés oka, hogy átalakítják a munkát, számos feladatot elektronizálnak, vagyis kihasználjuk a digitalizáció, az informatika adta lehetőségeket. "Terveink szerint jövőre a kisebb létszámmal több ellenőrzést fogunk elvégezni, tovább növeljük a hatékonyságunkat. Erre pedig az ad lehetőséget, hogy az adatok nagy részét immár nem emberi erővel tekintjük át, hanem számítógépes programok segítségével, automatizált módon" - mondta. Szerinte más állami szervezetnél is szükség volna hasonló lépésre, mert "manapság valósággal kapkodnak a versenyszféra cégei a közszféra képzett szakemberei után".