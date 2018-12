A BRFK nem mondja meg, miért bérel milliárdokért ingatlant Garancsi cégétől

A BRFK szerint nem minősül közérdekű adatnak, hogy miért bérel a következő tíz évben jóval drágábban egy budapesti ingatlant Garancsi István egyik cégétől, mint tette eddig, legalábbis ezzel rázta le a Népszavát a rendőrség a lap cikke szerint.

A kérdéses ingatlan egy kispesti ipartelep, amelyet a rendőrség bűnjelraktárnak bérel az Orbán Viktornak magánrepülő-utakat ajándékozó Garancsi István Sinvest Hofa 11 Kft. nevű cégétől. A Hofherr Albert utca -Tóth Árpád utca sarkán lévő ingatlant 2012 és 2017 között összesen 454 millió forintért bérelte a BRFK, idén januárban pedig újabb tíz évre szóló szerződést kötött a céggel.

A következő tíz évre viszont már jóval többet fizet a rendőrség Garancsi cégének.

Az új szerződés szerint évente fizet majd nagyjából annyit a rendőrség a bérleményért, mint fizetett eddig, tíz évre 4,3 milliárd forintba kerül majd a bérlés. Igaz, közben a Sinvest Hofa 11 újapp ingatlanokat vásárolt meg a környéken, a BRFK pedig ezeknek egy részét is kibérelte, viszont a Népszava szerint nem bérel annyival nagyobb részt a rendőrség, mint amennyivel többet fizet. A BRFK által használt terület a harmadával nőtt az eddigihez képest.

Már az is érdekes, ahogy Garancsi cége megnyerte a pályázatot, hogy bérbe adhassa a telepét a rendőrségnek. A Népszava szerint a BRFK 2011-ben indította el a bűnjelraktár bérléséről szóló nyílt pályázati eljárást, a pályázati felhívást viszont csak 2012 március 28-án tették közzé a police.hu oldalon. Ezzel párhuzamosan Garancsi cége 2012 március 2-án és 20-án jegyezte be a tulajdonjogát azokra az ingatlanokra, amiket aztán a 2012 októberében megkötött szerződés alapján azóta is bérel a rendőrség.