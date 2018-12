Már 4000 forintért is eljuthat a világ legszentebb helyeire. Spirituális értelemben.

Karácsonykor hagyományosan megnő a vallásos aktivitás a keresztény világban, és érthető módon ez az egyik csúcsszezonja a Szentföldre irányuló vallási turizmusnak is. Azonban a Guardian összeállítása alapján ma már nem kell személyesen elzarándokolni (nem mintha egy zarándoklat 1099-es szinten lenne fárasztó) néhány ima kedvéért Jeruzsálembe vagy Betlehembe, mert

egyre több vállalkozás kínál online megrendelhető imádságot a keresztény, illetve a zsidó vallások legszentebb helyeire.

Az egyik vállalkozás például több árkategóriában kínál imavásárlási lehetőséget a talán legfontosabb jeruzsálemi keresztény zarándokhelyen, a Golgota feltételezett helyszínén épült Szent Sír-templomban. A templom egyik szerzetese alig 4000 forintnak foglalja nevünket imába, de 11 000 forintnyi adományért már

gyertyát is gyújtanak

a gyertya mellé helyezik az adományozó képét

és az installációról, valamint az imáról videót készítenek, amit emailben küldenek el a megrendelőnek

A szolgáltatást a templom állítása szerint havonta több százan veszik igénybe.

Egy másik cég az imádságok perszonalizálásával tűnik ki; téma szerint lehet kiválasztani az imádságokat, de saját szöveget is fel lehet tölteni, és persze azt is ki lehet választani, hogy katolikus, ortodox vagy protestáns pap mondja-e el az imát. Az alapszolgáltatás ingyenes, itt a videós dokumentálásért vagy pedig a postai úton küldött díszoklevélért kell fizetni. Az okostelefonos applikációt pedig már fejlesztik.

A zsidó távimádkozást is meg lehet rendelni. A Templomhegy lábánál található Siratófal repedéseibe 8000 forintnak megfelelő összegért csúsztatnak be egy imát tartalmazó papírszeletkét, de ha sokalljuk a szolgáltatásra adott 30 napos határidőt, akkor a cég csaknem háromszoros áron 24 órás határidővel vállalja, hogy az emailen elküldött imát valaki eljuttatja a Siratófalra.

Egy zsidó vallásos alapítványnál már 500 forintért lehet imádságot rendelni, de egymillió forintnyi összegért egy 10 fős kar 40 napon keresztül fog imádkozni és zsoltárokat énekelni a kedvünkért. Az alapítvány létrehozója szerint a 13 éve létrehozott szervezet 40 – amúgy meglehetősen alacsony keresetű – rabbit foglalkoztat, és az adományok nagy része is őket illeti. A megrendelők – akik közül a legtöbben az alapcsomagot választják – egészen változatos okokból kifolyólag érzik úgy, hogy miközben otthon imádkoznak (ez alapfeltétel), jó lenne, ha a biztonság kedvéért a zsidó vallás legszentebb helyén is támogatná valaki törekvését. Van, aki egyetemi felvételije, van, aki gyerekei elhelyezkedése, van, aki a válása utáni gyerekelhelyezési per kimenetele miatt mondatott imát Jeruzsálemben.

A módszerben az alapítvány igazgatója is hisz:

Nevetni fog, de annak ellenére, hogy én is Jeruzsálem óvárosában lakok, évi 8-9 alkalommal fogadok embereket, hogy helyettem imádkozzanak, annyira hatásos ez a módszer.