GKI: 2030-ra félig utolérhetjük Ausztriát

Régi toposza a magyar politikának, hogy vezetőink időnként megjósolják/megígérik, pontosan mikor is érjük majd utol Ausztriát. Legutóbb a Magyar Nemzeti Bank novemberi növekedési jelentése spekulált arról, hogy ha sikerül még megreformálni az adórendszert és hatékonyabbá tenni az államot, akkor 2030-ra akár meg is közelíthetné Ausztriát a magyar gazdaság teljesítménye. Erre válaszul nézte meg a GKI Gazdaságkutató Zrt., hogy mennyire is reális ez. Nagyon röviden összefoglalva nem. Kicsit bővebben kifejtve arra jutott a kutató cég, hogy

nagyon optimista számítások szerint az osztrák GDP kicsit kevesebb, mint háromnegyedét, realistábbak szerint inkább valamivel több, mint felét tudjuk elérni 2030-ra.

De persze olyan adatot is lehet találni, amelyik szerint még az osztrák fejlettség egyharmadát se közelítjük majd meg, de ez már módszertan kérdése.

A GKI alapvetően a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP-t vette alapul, ami az országok eltérő árai mellett engedi összehasonlítani azt, hogy adott pénzből mennyi mindent tudnak vásárolni az emberek különböző országokban. Ez alapján 2017-re Magyarország az egy főre jutó osztrák GDP 53,4 százalékát érte el, vagyis beértük az 1989-es Ausztriát.

Ha Magyarország és Ausztria úgy növekszik majd, mint tette ezt 2010 és 2017 között, akkor a GKI szerint 2030-ra az osztrák szint 58,2 százalékát éri majd el a magyar. Egy ennél optimistább forgatókönyv szerint, vagyis ha mostantól évi 4 százalékkal bővül a magyar GDP, akkor 2030-ra az osztrák egy főre jutó GDP 73,7 százalékát közelíthetjük meg. Ez a kormány konvergencia-programja szerint akár még össze is jöhet, 2022-ig legalábbis 4 százalék feletti növekedést jósol a kormány. Más előrejelzések szerint viszont nem igazán reális, az OECD előrejelzése szerint jövőre már 4 százalék alá csúszik a magyar bővülés, 2020-ra pedig 3,3 százalék köré lassul.

Grafika: GKI

Folyóáras egy főre jutó GDP alapján, vagyis a vásárlók hétköznapi tapasztalatainak jobban megfelelő (de összehasonlítás szempontjából pontatlanabb) mérőszám szerint ennél rosszabb a helyzet. Eszerint jelenleg az osztrák szint 30,2 százalékán állunk, ami 2030-ra a realistább forgatókönyv szerint az osztrák egy főre jutó GDP 32,7, optimista számok szerint pedig 41,3 százalékát érhetjük el.

Korábban amúgy az MNB sem igazán bízott abban, hogy 2030-ra beérjük Ausztriát, Matolcsy György legalábbis idén tavasszal még arról beszélt, hogy húsz évvel később, 2050-re reális, hogy beérjük a nyugati szomszédokat. Ezzel akkor jó alaposan ellent is mondott Orbán Viktornak, aki meglobogtatta a 2030-as felzárkózást.