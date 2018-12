Tragikus helyzetben a csepeli ipar maradéka

980 forinton kezdte az évet, ma 760 forint a tőzsdén jegyzett Csepel Holding Nyrt. árfolyama. Egy hektikus tőkepiaci évben mindez nem is jelentene tragédiát, csak közben a társaság bőven ezer forint felett is járt, amikor a spekulánsok sztorit láttak benne, mára azonban elszálltak a nagy remények.

Rossz hírek özöne

Az egykori hatalmas csepeli iparbirodalom egyik utolsó fecskéje, vagyis a Csepel Holding, illetve meghatározó leányvállalata, az Excel Csepel ugyanis nincsen jó helyzetben. 2017.ben a felére apadt, a már amúgy is jelképes, párszázmilliós árbevétel, a cég kapitalizációja a legkisebbek közé olvadt a tőzsdén, de talán a vergődés legerősebb jelképe, hogy legújabban a NAV is már elszámolási eljárásokat indított a csoport egyes tagjai ellen. Eddig azért úgy tűnt, hogy a szingapúri tulajdonos továbbra is tol pénzt a cégbe és tőkét emel, de a társaság közleménye szerint még ez sem valósult meg.

A szingapúrira várva

A Csepel Holding Nyrt. közgyűlése még novemberben határozta el, hogy kibocsát 280 ezer darab, egyenként kilenc forint névértékű névre szóló törzsrészvényt, amelyet a szingapúri Kalaichelvan-család jegyezhetett volna le ezer forintos kibocsátási áron (a tőzsdén immár ezalatt forog a papír). Talán ezért, mindenesetre a társaság közleménye szerint a befektető nem fizette be az első esedékes részt, noha a 280 millió forint negyedét már december 10-ig kellett volna utalni, a maradékot pedig 2019. február 18-ig kell befizetni

Ígéretek földje

A nehezen vergődő cég az idén amúgy fellendült, a spekulánsok vélhetően egy időben őt is megtalálták maguknak, de valójában a társaság az elmúlt években csak az ígéreteit görgette.

A magas hozzáadott értékű szerszámokat gyártó cég korábban az orosz államvasutaktól remélt egy nagy megrendelést, illetve volt egy

Dubai ingatlanprojektje is, egy toronyház gépesítése, de a projektek valahogy csak nem sikerült valódi sikerré konvertálni.