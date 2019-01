2019-től kezdve, ha egy kaliforniai kisállatbolt kutyákat, macskákat vagy nyulakat akar eladni, akkor csak menhelyekről, vagy valamilyen egyéb nonprofit mentésből származó állatokat értékesíthetnek írja a Jezebel. A jogszabályt még 2017 októberében írták alá , de immár hatályba is lépett. Az állatbarátok magánszemélyektől, így akár közvetlenül a tenyésztőktől továbbra is vásárolhatnak, de a boltokban már nem

Az új kaliforniai törvény értelmében a boltok üzemeltetőinek bizonyítaniuk kell az állatok eredetét, különben állatonként 500 dollár bírságot kell fizetniük. Természetesen a szabály csak az említett gerincesekre vonatkozik, a gyorsan szaporodó akváriumi csigákra, vagy guppikra nem.

Kalifornia az első állam, amely ilyen törvényt vezetett be, de már eddig is számos helyi szabályozás is korlátozta a kutyatenyésztők nagyüzemi kutyaértékesítését. Az állatvédők szerint azonban mindaddig, amíg az ország minden államában nem vezetnek be hasonló bírságrendszert, nem lehet elérni, hogy a kutyaértékesítés valóban ne csak a kíméletlen profitvadászatot, hanem a menhelyi kutyák elhelyezésének javulását eredményezze.