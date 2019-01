A magyar Honvédelmi Minisztérium egy cége vett egy titokzatos luxusgépet, amelyről azt állítja, hogy katonai célra fogja használni, igaz mindig elismeri, hogy a gépet a hazai politikai vezetők egy meghatározott köre is igénybe veheti. A gépről elsőként, az azóta bezárt Zoom.hu írt hosszabban. Mi ebben az írásban mutattuk be a gép történetét

Szilveszter napján számunkra előbb egy repülési szakember olvasónk jelezte, majd az Átlátszó blogja is írt arról, hogy vélhetően beigazolódott a gyanú és a gép valóban a kormányzat igényeit fogja szolgálni. A repülési szakemberek véleménye és az általuk elért radaroldalak információi szerint a HA-LKX lajstromjelű repülő december 31-én ugyanis előbb Budapestről Lisszabonba, majd onnan Brazíliába, Brazíliavárosba repült, ahol január elsején tartották az új brazil elnök, a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro beiktatási ceremóniáját.

Orbán Viktor korábban sem titkolta, hogy örül az elvtársának gondolt Bolsonaro győzelmének,

és miután az új brazil elnök meghívta a beiktatására, a miniszterelnök el is fogadta a meghívást.

A Facebook tanulsága szerint Orbán Viktor szilveszter éjjelén posztolta, hogy Brazíliában tartózkodik és onnan kívánt boldog új évet.

A gép magán a szilveszteri fotón is rajta van vélhetően, noha a gép azonosítójelei nem látszanak. A radaroldalak szerint azonban a gép 2018. december 31-én reggel fél 9 körül indult Budapestről, majd portugál idő szerint 10. 45-kor leszállt Lisszabonban, végül helyi idő szerint este 19 után landolt Brazília fővárosában, Brazíliavárosban.

Al HA-LKX tulajdonosa a HM leánycége, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI), és a miniszterelnöki repülés annyiban nem lenne meglepő, hogy korábban maga a tulajdonos jelezte a Zoom.hu-nak, hogy „a jogszabályoknak megfelelően, amint az elmúlt évtizedekben mindenkor, úgy most is jogosult e gépek igénybevételére a kormány és a Köztársasági Elnöki Hivatal, hiszen a védett személyek légi szállítása – az európai gyakorlatnak megfelelően – Magyarországon is beletartozik a honvédség feladatkörébe.”