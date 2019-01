20 milliót költöttek el karácsonyi rendezvényekre a Fidesz képviselői

Összesen több mint 20 millió forintot költött karácsony előtti rendezvényeire a Fidesz országgyűlési frakciója - derül ki a parlament.hu üvegzseb aloldalára feltöltött dokumentumokból, amiket a Népszava vett észre.

December 17-én egy állófogadásra fizettek ki 8,67 milliót, 18-án pedig egy közelebbről meg nem nevezett rendezvényre költöttek 11,65 millió forintot olyan szerződésekkel, amelyekre nem vonatkozik a közbeszerzési törvény.

Az állófogadást a Csónakázótó Vendéglátóipari Kft. vállalta, ami 2018-ban két parlamenti szaloneseményt is lebonyolított a kormánypárt megbízásából. A következő napi rendezvényt pedig a Rendezvényguru Kft. vitte el, ami szintén több alkalommal szervezett programot a kormánypárti frakciónak a Népszava szerint. A cégben társasági tag Varga Szilvia, aki a hvg.hu cikke szerint több mint egy évtizeden át koordinálta a Fidesz programjait: a második Orbán-kormány alatt a Hungarofest nemzeti rendezvényszervező divízióját is irányította, és tagja volt a közmédia Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának is. A Rendezvényguru 2017-ben is 13 milliós megbízást kapott az '56-os emlékév kapcsán a Magyarország vendégei elnevezésű programmal összefüggő feladatokra.